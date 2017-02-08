Соединения ПВО Западного округа на учениях отработали прикрытие границы



Зенитная ракетная система С-300

Источник: Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Зенитная ракетная система С-300Источник: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Военнослужащие радиотехнических войск (РТВ) дивизии противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа в рамках тактико-специальных учений отработали задачи по прикрытию воздушного пространства государственной границы России, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Военнослужащие обнаружили и отработали сопровождение условных воздушных целей в радиусе от 1,5 до 3 тысяч километров, захват низколетящих воздушных целей на высоте от 40 метров в ультракоротковолновом режиме и выполнили передачу координат условных целей на командный пункт зенитно-ракетных комплексов "С-300", - сказал Мугинов.

По его словам, к учениям привлекались более 500 военнослужащих, были задействованы около 130 единиц специальной техники, в том числе радиолокационные комплексы "Небо" и "Каста".