В 2017 году Китай запустит свой первый спутник для ночной съемки поверхности Земли
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Источник: © EPA/BILL INGALLS/NASA
В 2019 году планируется запуск второго спутника этой серии
ШАНХАЙ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай в 2017 году планирует запустить свой первый спутник дистанционного зондирования Земли, позволяющий получать картинку с поверхности в ночное время суток в высоком разрешении. Об этом сообщил новостной портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC).
Аппарат под названием "Лоцзя-1" разработан специалистами Уханьского университета. Как сообщил руководитель научной группы данного проекта Ли Дэжэн, на спутнике будет установлена высокочувствительная фототехника, которая позволит получать снимки с поверхности ночью в разрешении до 100 метров. "В ночное время можно будет рассмотреть все мосты с освещением через реку Янцзы, а также получить снимки с более высоким, чем у американских спутников разрешением", - сказал ученый.
В 2019 году планируется также запуск второго спутника этой серии "Лоцзя-2" с установленным на нем радаром для получения данных о рельефе местности и изменениях на поверхности Земли.
08.02.2017
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