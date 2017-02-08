"Уралвагонзавод" впервые представит боевой модуль на выставке в Абу-Даби



БМП-1 с модулем «Бережок», оснащенного 30 мм пушкой 2А42

Источник: militaryparitet.com БМП-1 с модулем «Бережок», оснащенного 30 мм пушкой 2А42Источник: militaryparitet.com

По данным корпорации, модуль является основным вооружением боевых бронированных машин, на выставке он будет установлен на мотовездеходе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" впервые представит полноразмерный макет 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля на Международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2017 в Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"На Международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2017 в Абу-Даби состоится премьерный показ от корпорации УВЗ. Впервые на международном салоне будет продемонстрирован полноразмерный макет 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля, который предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Он будет установлен на мотовездеход", - сказали в пресс-службе.

По данным УВЗ, этот боевой модуль является основным вооружением боевых бронированных машин. "Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 (основное вооружение) и 7,63-мм танковым пулеметом 6П7К (вспомогательное вооружение)", - уточнили его представители.

Также "Уралвагонзавод" продемонстрирует 82-мм миномет 2Б24. "Его максимальная дальность стрельбы выстрелом не менее 6 км. Скорострельность без исправления наводки - не менее 20 выстрелов в минуту", - сказали в пресс-службе.

"В рамках экспозиции УВЗ участники и гости выставки смогут познакомиться и с другими изделиями предприятий интегрированной структуры", - добавили в корпорации.

Выставка IDEX 2017 пройдет с 19 по 23 февраля в Абу-Даби.