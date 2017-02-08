Более 1 тыс. военных железнодорожников подняты по учебной тревоге под Рязанью и Смоленском
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Состояние и перспективы ОПК
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Железнодорожные войска
Источник: in24.org
В учениях задействуют более 400 единиц колесной и специальной техники
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих Железнодорожных войск Западного военного округа в Смоленской и Рязанской областях были подняты по учебной тревоге. Об этом сообщил начальник пресс- службы округа Игорь Мугинов.
"В настоящее время подразделения выполнили первоочередные мероприятия по подготовке техники к совершению марша на полигоны, а также развернули пункты управления в районах проведения учений", - сказал он.
По его словам, в учениях задействуют более 400 единиц колесной и специальной техники. Военнослужащим предстоит восстановить разрушенный условным противником железнодорожный мост и навести наплавной понтонный мост. Личный состав путевого батальона также должен будет восстановить железнодорожное полотно.
08.02.2017
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