Более 1 тыс. военных железнодорожников подняты по учебной тревоге под Рязанью и Смоленском



Железнодорожные войска

Источник: in24.org Железнодорожные войскаИсточник: in24.org

В учениях задействуют более 400 единиц колесной и специальной техники

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих Железнодорожных войск Западного военного округа в Смоленской и Рязанской областях были подняты по учебной тревоге. Об этом сообщил начальник пресс- службы округа Игорь Мугинов.

"В настоящее время подразделения выполнили первоочередные мероприятия по подготовке техники к совершению марша на полигоны, а также развернули пункты управления в районах проведения учений", - сказал он.

По его словам, в учениях задействуют более 400 единиц колесной и специальной техники. Военнослужащим предстоит восстановить разрушенный условным противником железнодорожный мост и навести наплавной понтонный мост. Личный состав путевого батальона также должен будет восстановить железнодорожное полотно.