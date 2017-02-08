ПВО в Москве привели в высшую степень боеготовности
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Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Был поднят по тревоге личный состав дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С"
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО), которые несут боевое дежурство по обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты", - отмечается в сообщении.
В Минобороны уточнили, что личный состав дивизионов С-300, С-400 и "Панцирь-С" был поднят по тревоге. В рамках учений военные совершили марши к местам погрузки техники на железнодорожные платформы, по пути отработав нормативы по преодолению зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых участков.
Внезапная проверка ВКС началась утром 7 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Министр обороны Сергей Шойгу на совещании пояснил, что она запущена "для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач".
08.02.2017
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