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ПВО в Москве привели в высшую степень боеготовности

09.02.2017 ИТАР-ТАСС 159 0
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Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Был поднят по тревоге личный состав дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО), которые несут боевое дежурство по обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

"Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты", - отмечается в сообщении.

В Минобороны уточнили, что личный состав дивизионов С-300, С-400 и "Панцирь-С" был поднят по тревоге. В рамках учений военные совершили марши к местам погрузки техники на железнодорожные платформы, по пути отработав нормативы по преодолению зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых участков.

Внезапная проверка ВКС началась утром 7 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Министр обороны Сергей Шойгу на совещании пояснил, что она запущена "для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач". 

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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