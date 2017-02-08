Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

AIM-120. Беречь энергию, не делать лишних маневров

09.02.2017 Военный паритет 325 0
0
Понравилась новость?
 0
AIM-120C-7
AIM-120C-7 AMRAAM. Фото с сайта aviationnews.eu

Ракета воздушного боя AIM-120 AMRAAM, разработка которого началась в середине 1970-х годов, и по сей день остается самой эффективной в мире оперативной УР своего класса. На вооружение ВВС США ракета поступила в сентябре 1991 года.


Источник: militaryparitet.com

По дальности стрельбы ракета версии D вплотную подошла к показателю значительно более тяжелой ракеты AIM-54 Phoenix (185 км), но размеры AIM-120 остаются в пределах УР AIM-7 Sparrow времен вьетнамской войны. Это показывает, насколько эффективные и компактные технологии применены на ракете.


Однако твердотопливные ракеты воздушного боя в отличие от ракет с прямоточным двигателем имеют одно серьезное ограничение - их двигатель работает всего несколько секунд (only several seconds) и после выгорания топлива УР летит по "скользящей траектории", используя оставшуюся кинетическую энергию. Если при этом ракета еще и маневрирует, потери энергии возрастают. Но применение совершенных антипомеховых технологий компании Raytheon позволяет ракете решить эту проблему - УР точно выходит в район цели, сберегая энергию.


До сих пор разговоры о замене ракеты так и остаются разговорами, сообщает источник 6 февраля. ВВС США не имеют никаких планов по их замене. Таким образом, версии Е пока не предвидится, однако совершенствование ракеты не останавливается. Принимается на вооружение версия с модернизированным программным обеспечением SIP 1 (software improvement programme), в скором времени поступят ракеты с усовершенствованной электроникой SIP 2 (в чем заключаются работы на этом этапе, ВВС не раскрывают).

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
AMRAAM
Компании
Raytheon

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 09.02 12:13
  • 3
Сирийский опыт "Кузнецова" ляжет в основу требований к новым авианосцам
  • 09.02 11:59
  • 28
Штурмовик Ил-2 — русский "летающий танк": ни один самолет в мире не строили в таких больших количествах. И он помог сокрушить Гитлера (The National Interest, США)
  • 09.02 11:58
  • 1
Дмитрий Медведев: доходы от экспорта вооружений в 2016 году составили 15 млрд. долл.
  • 09.02 11:55
  • 20
Минобороны получит световой меч
  • 09.02 11:49
  • 14
Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания в паре с истребителями
  • 09.02 11:36
  • 5
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 09.02 11:31
  • 2
«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией
  • 09.02 11:26
  • 2
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
  • 09.02 11:21
  • 7
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
  • 09.02 11:15
  • 43
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 09.02 10:17
  • 3402
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.02 10:03
  • 1
Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА выйдет на экспорт после завершения всего цикла испытаний
  • 09.02 09:40
  • 9
Специалисты ФГУП «ЦАГИ» представили достижения в области исследований винтокрылых летательных аппаратов
  • 09.02 09:27
  • 36
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 09.02 09:24
  • 3
SDB и JDAM. Китайские подражания
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  