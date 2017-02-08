AIM-120. Беречь энергию, не делать лишних маневров
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AIM-120C-7 AMRAAM. Фото с сайта aviationnews.eu
Ракета воздушного боя AIM-120 AMRAAM, разработка которого началась в середине 1970-х годов, и по сей день остается самой эффективной в мире оперативной УР своего класса. На вооружение ВВС США ракета поступила в сентябре 1991 года.
|Источник: militaryparitet.com
По дальности стрельбы ракета версии D вплотную подошла к показателю значительно более тяжелой ракеты AIM-54 Phoenix (185 км), но размеры AIM-120 остаются в пределах УР AIM-7 Sparrow времен вьетнамской войны. Это показывает, насколько эффективные и компактные технологии применены на ракете.
Однако твердотопливные ракеты воздушного боя в отличие от ракет с прямоточным двигателем имеют одно серьезное ограничение - их двигатель работает всего несколько секунд (only several seconds) и после выгорания топлива УР летит по "скользящей траектории", используя оставшуюся кинетическую энергию. Если при этом ракета еще и маневрирует, потери энергии возрастают. Но применение совершенных антипомеховых технологий компании Raytheon позволяет ракете решить эту проблему - УР точно выходит в район цели, сберегая энергию.
До сих пор разговоры о замене ракеты так и остаются разговорами, сообщает источник 6 февраля. ВВС США не имеют никаких планов по их замене. Таким образом, версии Е пока не предвидится, однако совершенствование ракеты не останавливается. Принимается на вооружение версия с модернизированным программным обеспечением SIP 1 (software improvement programme), в скором времени поступят ракеты с усовершенствованной электроникой SIP 2 (в чем заключаются работы на этом этапе, ВВС не раскрывают).
08.02.2017
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