Газомоторная техника КАМАЗ и НЕФАЗ для «АЛРОСА»



Логотип ПАО «КАМАЗ»

Источник: http://kamaz.org/ Логотип ПАО «КАМАЗ»Источник: http://kamaz.org/

Очередная партия газомоторной техники производства ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) и ПАО НЕФАЗ, дочернего предприятия автогиганта в Башкирии, поставлена в адрес горно-обогатительных комбинатов компании «АЛРОСА».

В ближайшие дни три автомобиля КАМАЗ и четыре пассажирских автобуса НЕФАЗ, оснащённые газовыми двигателями, приступят к работе на производственных площадках Мирнинского и Айхальского горно-обогатительных комбинатов. Перевод автотранспорта АК «АЛРОСА» на газомоторное топливо – один из основных этапов реализации «Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА», цель которого снижение операционных затрат и экологической нагрузки, а также повышение безопасности на производстве, сообщила пресс-служба компании.

Экономичность и экологичность приобретённой техники ещё раз подтвердили исследования, проведённые заказчиком. В частности, анализ результатов исследований токсичности автомобилей и автобусов с газовыми двигателями показал, что при использовании природного газа вместо нефтяного топлива выброс токсических веществ в окружающую среду значительно снижается.

Безопасность работы на автотранспорте с использованием природного газа обеспечена полностью. Техника имеет специальное оборудование, которое определяет утечку газа в случае её возникновения.