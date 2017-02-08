Газомоторная техника КАМАЗ и НЕФАЗ для «АЛРОСА»
|
|
Логотип ПАО «КАМАЗ»
Источник: http://kamaz.org/
Очередная партия газомоторной техники производства ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) и ПАО НЕФАЗ, дочернего предприятия автогиганта в Башкирии, поставлена в адрес горно-обогатительных комбинатов компании «АЛРОСА».
В ближайшие дни три автомобиля КАМАЗ и четыре пассажирских автобуса НЕФАЗ, оснащённые газовыми двигателями, приступят к работе на производственных площадках Мирнинского и Айхальского горно-обогатительных комбинатов. Перевод автотранспорта АК «АЛРОСА» на газомоторное топливо – один из основных этапов реализации «Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА», цель которого снижение операционных затрат и экологической нагрузки, а также повышение безопасности на производстве, сообщила пресс-служба компании.
Экономичность и экологичность приобретённой техники ещё раз подтвердили исследования, проведённые заказчиком. В частности, анализ результатов исследований токсичности автомобилей и автобусов с газовыми двигателями показал, что при использовании природного газа вместо нефтяного топлива выброс токсических веществ в окружающую среду значительно снижается.
Безопасность работы на автотранспорте с использованием природного газа обеспечена полностью. Техника имеет специальное оборудование, которое определяет утечку газа в случае её возникновения.
08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.02.2017 Интеграция производственных систем
02.02.2017 Специалисты Daimler работают на «КАМАЗе»
01.02.2017 Делегация China Motors посетила «КАМАЗ»
31.01.2017 На «КАМАЗе» принята программа «Качество-2017»
27.01.2017 «КАМАЗ» - «ЛУКОЙЛ»: сотрудничество развивается
27.01.2017 На «КАМАЗе» обсудили дорожную карту «Автонет»
26.01.2017 Достойные наследники «Катюши»
24.01.2017 Акции «КАМАЗа» переводятся во второй уровень котировального списка