Комплекс наблюдения «Ирония» поступил на вооружение спецназа ЗВО



Переносной комплекс наблюдения "Ирония"

Источник: kuban-spotting.livejournal.com Переносной комплекс наблюдения "Ирония"Источник: kuban-spotting.livejournal.com

ЦАМТО, 7 февраля. Оптико-электронный комплекс наблюдения «Ирония» поступил на вооружение спецназа Западного военного округа (ЗВО), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Западного военного округа Игоря Мугинова.

«Соединение специального назначения ЗВО, дислоцированное в Тамбовской области, получило на вооружение оптико-электронные комплексы наблюдения «Ирония», – сказал И.Мугинов.

По его словам, комплекс позволит организовывать наблюдение в тепловизионном диапазоне при заброске десанта, скрытном передвижении и организации засад. Разведчики смогут организовывать пункт наблюдения в ночное время и засекать движение техники и живой силы противника на удалении от трех до семи километров.

Кроме того, как отметил И.Мугинов, комплекс способен передавать полученные фото- и видеоданные на дальность до 10 км, передает «РИА Новости».