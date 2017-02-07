Комплекс наблюдения «Ирония» поступил на вооружение спецназа ЗВО
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Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Состояние и перспективы ОПК
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Переносной комплекс наблюдения "Ирония"
Источник: kuban-spotting.livejournal.com
ЦАМТО, 7 февраля. Оптико-электронный комплекс наблюдения «Ирония» поступил на вооружение спецназа Западного военного округа (ЗВО), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Западного военного округа Игоря Мугинова.
«Соединение специального назначения ЗВО, дислоцированное в Тамбовской области, получило на вооружение оптико-электронные комплексы наблюдения «Ирония», – сказал И.Мугинов.
По его словам, комплекс позволит организовывать наблюдение в тепловизионном диапазоне при заброске десанта, скрытном передвижении и организации засад. Разведчики смогут организовывать пункт наблюдения в ночное время и засекать движение техники и живой силы противника на удалении от трех до семи километров.
Кроме того, как отметил И.Мугинов, комплекс способен передавать полученные фото- и видеоданные на дальность до 10 км, передает «РИА Новости».
07.02.2017
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