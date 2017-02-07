Бразилия отказалась от закупки ЗПРК «Панцирь-С1»?



ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1" ВС России в походном положении после парада на Красной площади в Москве (фото - Виталий Кузьмин)

Источник: http://vitalykuzmin.net ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1" ВС России в походном положении после парада на Красной площади в Москве (фото - Виталий Кузьмин)Источник: http://vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 7 февраля. После нескольких лет переговоров с российской стороной Бразилия решила отменить планы по закупке трех батарей зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», сообщает «Джейнс дифенз уикли» со ссылкой на местные СМИ.

Следует отметить, что на момент написания «Джейнс» данной статьи Министерство обороны Бразилии не дало официального ответа на вопрос издания, касающийся принятого решения. Поэтому официального подтверждения данной информации пока нет.

По мнению «Джейнс», если такое решение принято, то потенциально в перспективе может быть инициирована новая программа закупок мобильных систем ПВО, когда будет выделено соответствующее финансирование и разработаны новые требования.

Справочно:

Бывший президент Бразилии Дилма Роуссефф уполномочила Министерство обороны страны на проведение переговоров по закупке в России ЗРПК «Панцирь-С1» в начале 2013 года. Решение было принято 20 февраля по итогам встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Декларация о намерениях по закупке нескольких батарей российских систем ПВО была подписана в тот же день начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Бразилии (EMCFA) Хосе Карлосом де Нарди и директором ФСВТС России Александром Фоминым.

В октябре 2013 года в столице Бразилии состоялась встреча министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с его бразильским коллегой Селсу Аморимом. По ее итогам министр обороны Бразилии заявил, что рассчитывает завершить сделку и подписать контракт по закупке российских систем ПВО на сумму около 1 млрд. долл. в середине 2014 года.

В соответствии с февральской договоренностью от 2013 года, Бразилия планировала приобрести три батареи ЗРПК «Панцирь-С1» и две батареи переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» для СВ, ВВС и ВМС страны.

Планируемый договор предусматривал строительство совместного предприятия с возможностью дальнейшего реэкспорта российских систем на региональном рынке под бразильским обозначением «Парана».

В январе 2014 года рабочая группа специалистов Сухопутных войск и Военно-морских сил (морской пехоты) Бразилии в составе 10 человек прибыла в Россию для оценки ЗРПК «Панцирь-С1». Оценка проводилась в период с 28 января по 10 февраля 2014 года.

В мае 2016 года директор ФСВТС Александр Фомин заявил, что Россия готова к поставкам в Бразилию ЗРПК «Панцирь-С1», но пока из-за политической ситуации в Бразилии контракт не может быть подписан.