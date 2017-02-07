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ВМС США приняли эскадренный миноносец DDG-115 класса «Арли Берк»

08.02.2017 ЦАМТО 664 0
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Arleigh_Burke_DDG_51
Эсминец УРО «Арли Бёрк» USS Arleigh Burke (DDG-51). Фото: wikipedia.org

ЦАМТО, 7 февраля. Компания «Дженерал Дайнемикс» в ходе состоявшейся 3 февраля церемонии передала командованию ВМС США очередной эскадренный миноносец класса «Арли Берк», «Рафаэль Перальта» (DDG-115).

DDG-115 – первый эскадренный миноносец класса «Арли Берк», построенный «Дженерал Дайнемикс Бат Айрон Уоркс» после четырехлетнего перерыва. «Рафаэль Перальта» (DDG-115) является 35-м эсминцем класса «Арли Берк», построенным компанией, и вторым кораблем, переданным ВМС США после возобновления в 2010 году реализации программы DDG-51. Первым ВМС США в декабре 2016 года приняли построенный «Хантингтон Ингаллс Индастриз» эсминец DDG-113 «Джон Финн».


Программа постройки серии «Арли Берк» предусматривала поставку ВМС США в общей сложности 62 кораблей, 28 из которых были заказаны корпорации «Нортроп Грумман» (ныне «Хантингтон Ингаллс Индастриз»), а 34 – «Бат Айрон Уоркс». Программу планировалось завершить в 2012 году, однако по причине возросшей стоимости постройки эсминцев класса DDG-1000 «Зумвальт», ВМС США приняли решение продолжить заказ кораблей класса «Арли Берк».


Контракты на постройку эскадренных миноносцев «Джон Финн» (DDG-113) и «Ральф Джонсон» (DDG-114) были заключены с компанией «Хантингтон Ингаллс Индастриз». Эсминцы «Рафаэль Перальта» (DDG-115) и «Томас Хаднер» (DDG-116) были заказаны компании «Дженерал Дайнемикс Бат Айрон Уоркс». Соглашение стоимостью 697,63 млн. долл. на постройку DDG-115 было подписано в сентябре 2011 года.


Строительство DDG-115 началось в ноябре 2011 года, церемония аутентификации киля состоялась 30 октября 2014 года, церемония спуска на воду – 31 октября 2015 года. Приемочные испытания «Рафаэль Перальта» Группой технического контроля и проверок ВМС США (INSURV) завершились в декабре 2016 года.


В настоящее время на предприятии «Дженерал Дайнемикс» в стадии постройки находятся еще три эскадренных миноносца серии: DDG-116 «Томас Хаднер», DDG-118 «Дэниел Инуе» и DDG-120 «Карл Левин».

07.02.2017
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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Northrop Grumman

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