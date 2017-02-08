Американцы переделают мишени в ударные беспилотники



BQM-167A

Источник: U.S. Air Force BQM-167AИсточник: U.S. Air Force

Американская компания Kratos Defense & Security Solutions приступила к разработке нового ударного беспилотного летательного аппарата XQ-222. Как пишет Aviation Week, этот беспилотник проектируется на базе расходуемой воздушной мишени BQM-167A, используемой военными на учениях для имитации российских и китайских ракет разных классов, а также самолетов. Как ожидается, создание нового ударного беспилотника займет у американской компании 2,5 года.

По оценке министерства обороны США, в будущих военных конфликтах может возникнуть необходимость в быстром нанесении ударов по территории противника. При этом привлечение авианосцев с палубной авиацией, истребителей или бомбардировщиков из состава ВВС для выполнения этой задачи будет экономически неоправданным. Поэтому военные полагают, что поражать цели на территории противника можно будет с помощью относительно недорогих одноразовых ударных беспилотников.

Новый ударный беспилотник XQ-222 разрабатывается на базе воздушной мишени именно из соображений низкой стоимости серийного производства. Стоимость одной BQM-167A с учетом поставки, запчастей и технического обслуживания составляет чуть более полумиллиона долларов. Для сравнения ударный беспилотник MQ-9 Reaper стоит около 17 миллионов долларов.

Согласно проекту, ударный аппарат XQ-222 сможет выполнять полеты на дальность 5,6 тысячи километров в случае, если ему после нанесения ударов не нужно будет возвращаться на базу. Если же военные решат вернуть аппарат после выполнения задачи, его боевой радиус составит около 2,7 тысячи километров. Стартовав с базы ВВС США «Андерсен» на Гуаме XQ-222 сможет долететь до КНДР или восточной части Китая.

Схема объединения XQ-222 в группу Источник: Kratos Defense & Security Solutions

XQ-222 сможет нести вооружение общей массой 227 килограммов. Это означает, что беспилотник сможет нести, например, две корректируемые бомбы SDB калибра 113 килограммов или четыре ракеты AGM-114 Hellfire класса «воздух-поверхность» массой 50 килограммов каждая. В полете новый ударный беспилотник сможет развивать скорость до 0,9 числа Маха (1,1 тысячи километров).

Аппарат не будет нуждаться в подготовленных взлетно-посадочных полосах. Предполагается, что как и базовая мишень BQM-167A, беспилотник XQ-222 будет взлетать со станка с помощью разгонного ракетного двигателя. В случае, если после нанесения ударов беспилотнику надо будет вернуться обратно, для посадки он будет использовать парашют.

Если военные будут одновременно запускать несколько ударных беспилотников XQ-222, в полете они смогут объединяться в группу, автоматически выбирая лидера. Алгоритм совместно работы аппаратов позволит им выбирать нового лидера при утере действующего или перераспределять роли для более эффективного выполнения задачи. Например, для прорыва систем противовоздушной обороны.

Как ожидается, первые летные испытания нового одноразового ударного беспилотника состоятся до конца 2018 года.

Базовая воздушная мишень BQM-167A может выполнять полеты на расстояние до 2,6 тысячи километров. Аппарат может подниматься на высоту до 15,2 тысячи километров и нести различную полезную нагрузку на подкрыльевых подвесах и во внутреннем отсеке. Под каждое крыло можно подвесить аппаратуру массой 45 килограммов, а во внутренний отсек установить оборудование массой до 159 килограммов.

В сентябре прошлого года американская компания General Atomics Aeronautical представила проект перспективного беспилотника, который сможет объединяться в стаи с такими же аппаратами. Перспективный аппарат, предназначенный для запуска с самолета-носителя, разрабатывается в рамках программы Агентства перспективных оборонных разработок Gremlins.

Представленный General Atomics «гремлин» предназначен для запуска с транспортника C-130. Беспилотник получил складное крыло и реактивный двигатель. Внешне аппарат похож на крылатую ракету типа JASSM, но с более узким крылом и перевернутым хвостовым оперением. Другие подробности об аппарате не уточняются. Его испытания планируется начать в 2019 году.

Василий Сычёв