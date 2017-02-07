Медведев заявил, что затраты на господдержку "оборонки" оправдали себя



Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на микроэлектронной фабрике «Ангстрем-Т» в Зеленограде (Москва), 03.08.2016

Источник: АО «Ангстрем-Т» Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на микроэлектронной фабрике «Ангстрем-Т» в Зеленограде (Москва), 03.08.2016Источник: АО «Ангстрем-Т»

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фракцию "Единой России" в Госдуме критиковали за высокий уровень государственной поддержки, которая была оказана оборонной промышленности, но затраты себя оправдали, и это лучший ответ оппонентам, сказал на выездном заседании фракции ЕР премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.

"Нашу фракцию в Государственной думе критиковали за высокий уровень государственной поддержки, который был оказан оборонной промышленности. Но те цифры, которые я только что привел, как и те данные, которые мои коллеги приводили, - это как раз самый лучший ответ нашим оппонентам", - сказал Медведев.