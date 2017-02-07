Россия и НАТО согласовали решение проблемы полетов с транспондерами
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Отрасли и сферы: Авиация + Глобальная безопасность
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Су-27 ВКС России во время перехвата над Балтикой американского самолета-разведчика RC-135 14 апреля 2016г.
Источник: theaviationist.com
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. РФ и НАТО удалось достигнуть определенных договоренностей для решения проблемы полетов с транспондерами над акваторией Балтийского моря, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.
"Другой вопрос, который стоит на повестке дня - необходимость поиска путей деэскалации, предотвращения опасных инцидентов в воздухе, на море, там где осуществляется военная деятельность России и НАТО. Здесь идет диалог, мы обмениваемся брифингами по учениям, что не бесполезно и есть одно направление, которое позволяет испытывать надежды, что мы действительно продвинемся - работала проектная группа под эгидой ИКАО по Балтийскому морю, которая занималась проблемой транспордеров. Вы что-нибудь слышали за последний месяц про транспондеры? Уже никто ничего не слышит, потому что в рамках этой группы были достигнуты договоренности, которые позволят частично урегулировать эти проблемы", - заявил Грушко в эфире телеканала "Россия-24".
"СРН (совет Россия-НАТО), заслушав эту группу поддержала ее работу, 3 марта она соберется вновь и, может быть, откроются дополнительные темы для диалога военных экспертов и гражданских экспертов с тем, чтобы решить проблему, связанную с нестыковками в процедурах, регулирующих военную авиацию и коммерческую", - добавил он.
07.02.2017
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