Международный военно-морской салон 2017 (программа)



Военно-морской салон в Петербурге Военно-морской салон в Петербурге

Организатор МВМС-2017 – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Салон проводится при участии Министерства обороны Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт". Устроитель – ООО "Морской Салон".

Организационный комитет по подготовке и проведению МВМС-2017 возглавляет Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д. О. Рогозин.

Формат Салона позволяет объединить в едином выставочном пространстве:

экспозицию образцов продукции предприятий;

демонстрацию вооружения и военно-морской техники;

конференции, семинары, круглые столы, презентации;

посещение предприятий оборонно-промышленного комплекса и VIP-переговоры.

Тематика Салона включает: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии. Значительные площади экспозиции занимают компании, поставляющие судовое комплектующее оборудование и материалы, приборы и электронные компоненты, информационные технологии, консалтинговые, финансовые и страховые услуги в сфере проектирования, строительства кораблей и создания вооружений.

Экспозиционно-выставочный раздел разместится в павильонах выставочного комплекса "Ленэкспо" обшей площадью свыше 17000 кв. метров, на открытых площадях и акватории Финского залива, а также у причалов Морского вокзала.

Направлены приглашения официальным иностранным делегациям из 53 стран.

В настоящее время принято более 350 заявок на участие в МВМС-2017, из них 36 от иностранных компаний.

Среди участников такие предприятия как: АО "ОСК", ГК "Ростех", АО "Концерн ЦНИИ "Электроприбор", АО "НПО "Аврора", ФГУП "Крыловский государственный научный центр", АО "Центр технологии судостроения и судоремонта", ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз", АО "Концерн "Океанприбор", АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", АО "Концерн "Гранит-Электрон", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение, ОАО "Концерн "Морское подводное оружие-Гидроприбор", АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей, ФГУП "ЦНИИ КМ "Прометей", АО "Концерн "Моринформсистема-Агат", NSI bvba (Бельгия), ODU GmbH & Co. KG (Германия), Neo Power Electronics & Projects, Pvt. Ltd. (Индия), Industrie Cometto S.p.A. (Италия), Hiltex Technische Weefsels (Нидерланды), DEARSAN SHIPYARD (Турция) и другие.

В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и на акватории будут представлены более 30 кораблей, катеров и судов из состава Военно-Морского Флота, Пограничной службы ФСБ России и предприятий-участников Салона, в том числе:

сторожевой корабль проекта 11540 "Ярослав Мудрый";

корвет проекта 20380 "Стойкий";

базовый тральщик проекта 12700 "Александр Обухов";

малый ракетный корабль проекта 21631;

десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322;

десантный катер проекта 21820;

десантный катер проекта 11770 "Д-1441";

скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст";

противодиверсионный катер проекта 21980 "Нахимовец";

патрульный катер проекта 03160 "Раптор";

большой гидрографический катер проекта 19920 "БГК-2149";

многофункциональный модульный катер проекта 23370;

морской буксир проекта 02800 "МБ-96".

На полигоне Минобороны России "Ржевка" для официальных иностранных делегаций и представителей СМИ будут демонстрироваться в действии 8 морских артиллерийских систем и стрелковое оружие.

Традиционно, в рамках МВМС-2017 планируются демонстрационные полеты авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи", а также пилотажной группы "Русь".

В рамках конгрессно-делового раздела состоятся мероприятия на территории выставочного комплекса, и в АО "Судостроительный завод "Северная верфь", будет проведено около 30 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции:

Международная научно-техническая конференция "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях" (Navy and Shipbuilding Njwadays NSN’2017);

XVIII Международная научно-практическая конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК "Информационные технологии в судостроении-2017";

PLM-ФОРУМ IMDS-2017 "Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка";

Международная научно-практическая конференция "Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем" (ИКМ МТМТС-2017).

При поддержке парусного союза Санкт-Петербурга будут проведены две, ставшие традиционными, парусные регаты на приз Международного военно-морского салона МВМС-2017.

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