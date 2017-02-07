Начались испытания украинского беспилотного летального аппарата "Лелека-100"
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Испытания БПЛА "Лелека-100"
Источник: korrespondent.net
Начались испытания украинского беспилотного летального аппарата "Лелека-100", они проводятся в Государственном научно-испытательном центре вооруженных сил Украины вблизи Чернигова, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.
"В Государственном научно-испытательном центре ВС Украины начались испытания отечественного беспилотника "Лелека-100", - говорится в сообщении.
«Лелека-100» имеет современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задачи по аэроразведке на больших расстояниях, он бесшумен и "неуловим для радаров", утверждают в ведомстве.
07.02.2017
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