

Испытания БПЛА "Лелека-100"

Источник: korrespondent.net Испытания БПЛА "Лелека-100"Источник: korrespondent.net

Начались испытания украинского беспилотного летального аппарата "Лелека-100", они проводятся в Государственном научно-испытательном центре вооруженных сил Украины вблизи Чернигова, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.

"В Государственном научно-испытательном центре ВС Украины начались испытания отечественного беспилотника "Лелека-100", - говорится в сообщении.

«Лелека-100» имеет современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задачи по аэроразведке на больших расстояниях, он бесшумен и "неуловим для радаров", утверждают в ведомстве.