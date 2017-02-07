Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Испытана ГТУ для итальянского УДК

08.02.2017 Военный паритет 413 0
Отрасли и сферы: Флот + Новые разработки
0
Понравилась новость?
 0
LHD
Рисунок перспективного итальянского десантного вертолетоносца водоизмещением 20 тыс.т. (Landing Helicopter Dock - LHD).
Источник: militaryparitet.com

Компания Rolls-Royce заявила, что провела испытание первой газовой турбины МТ30, предназначенной для установки на перспективном итальянском десантном вертолетоносце водоизмещением 20 тыс.т. (Landing Helicopter Dock - LHD).

Компания поставит две ГТУ для корабля, строительство которого ведется на верфи компании Fincantieri в Кастелламаре-ди-Стабия, Неаполь. УДК строится по контракту, заключенному с компаниями Fincantieri и Finmeccanica в июле 2015 года. Общая стоимость сделки более 1,1 млрд евро, при этом доля "Финкантьери" составляет 853 млн, "Финмекканики" - 273 млн. Корабль будет иметь длину около 200 м, максимальную скорость хода 25 узлов, силовая установка комбинированная дизель-газотурбинная (CODOG). Количество членов экипажа, персонала авиагруппы и десанта составит более 1000 человек.

Сообщается, что МТ30 является самой мощной серийной корабельной ГТУ в мире (мощность 36-40 МВт) и имеет компактные размеры. Эти турбины установлены (устанавливаются) на британских авианосцах HMS Queen Elizabeth и Prince of Wales, перспективных фрегатах Type 26 Global Combat Ship, американских прибрежных боевых кораблях класса Freedom LCS, стелс-эсминцах USS Zumwalt и южнокорейских эсминцах класса Daegu.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
США
Южная Корея
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Компании
Rolls-Royce
Zumwalt
Проекты
LCS-1
Авианосец

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 08.02 18:47
  • 5
В Рыбинске освоили производство трех типов морских двигателей вместо украинских
  • 08.02 18:46
  • 5
Программа выпуска SSJ100 вышла на уровень безубыточности
  • 08.02 18:43
  • 3390
Оценка Советского периода в истории России.
  • 08.02 18:37
  • 2
Выездное заседание фракции «Единая Россия» в Госдуме завершилось выступлением Председателя партии Дмитрия Медведева
  • 08.02 18:34
  • 8
Минобороны получит световой меч
  • 08.02 18:15
  • 5
F-35. Количество увеличивается, цена снижается
  • 08.02 18:13
  • 6
Штурмовик Ил-2 — русский "летающий танк": ни один самолет в мире не строили в таких больших количествах. И он помог сокрушить Гитлера (The National Interest, США)
  • 08.02 17:08
  • 4
Билет из заточения
  • 08.02 17:01
  • 3
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
  • 08.02 16:59
  • 226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.02 16:54
  • 15
Истребители F-35 одержали победу на учениях Red Flag со счетом 15:1
  • 08.02 15:56
  • 34
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 08.02 15:32
  • 15876
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 15:26
  • 1
Возобновление боев на Украине устраивает обе стороны (iDNES.cz, Чехия)
  • 08.02 15:25
  • 15
Юрий Борисов: программа ПАК ФА снова сдвигается
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  