Испытана ГТУ для итальянского УДК



Рисунок перспективного итальянского десантного вертолетоносца водоизмещением 20 тыс.т. (Landing Helicopter Dock - LHD).

Источник: militaryparitet.com Рисунок перспективного итальянского десантного вертолетоносца водоизмещением 20 тыс.т. (Landing Helicopter Dock - LHD).Источник: militaryparitet.com

Компания Rolls-Royce заявила, что провела испытание первой газовой турбины МТ30, предназначенной для установки на перспективном итальянском десантном вертолетоносце водоизмещением 20 тыс.т. (Landing Helicopter Dock - LHD).

Компания поставит две ГТУ для корабля, строительство которого ведется на верфи компании Fincantieri в Кастелламаре-ди-Стабия, Неаполь. УДК строится по контракту, заключенному с компаниями Fincantieri и Finmeccanica в июле 2015 года. Общая стоимость сделки более 1,1 млрд евро, при этом доля "Финкантьери" составляет 853 млн, "Финмекканики" - 273 млн. Корабль будет иметь длину около 200 м, максимальную скорость хода 25 узлов, силовая установка комбинированная дизель-газотурбинная (CODOG). Количество членов экипажа, персонала авиагруппы и десанта составит более 1000 человек.

Сообщается, что МТ30 является самой мощной серийной корабельной ГТУ в мире (мощность 36-40 МВт) и имеет компактные размеры. Эти турбины установлены (устанавливаются) на британских авианосцах HMS Queen Elizabeth и Prince of Wales, перспективных фрегатах Type 26 Global Combat Ship, американских прибрежных боевых кораблях класса Freedom LCS, стелс-эсминцах USS Zumwalt и южнокорейских эсминцах класса Daegu.