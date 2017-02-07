Боевые F-35A впервые стреляли AIM-120
|
|
Самолет с обычными взлетом и посадкой F-35A завершил первый пуск ракеты AIM-120 на полигоне Point Mugu Sea 5-го июня 2013-го года.
Источник: strategypage.com
31 января строевые истребители F-35A впервые выполнили пуски боевых ракет AIM-120. Ранее "живые пуски" УР велись с предсерийных самолетов.
Самолеты из состава базы ВВС Тиндаль две недели назад успешно применили оружие "воздух-земля". Таким образом, применение оружия обоих классов с борта строевых самолетов этой версии идет ускоренными темпами.
По одной AIM-120 было загружено во внутренние отсеки четырех истребителей, было выпущено три ракеты. По успешным результатам этих пусков не было необходимости запустить четвертую. УР этого типа оснащена активной радиолокационной ГСН с инерциальным блоком и микрокомпьютером, которые делают ракету независимой от самолета-носителя. После того как пилот пускает ракету она захватывает цель своей активной ГСН и освобождает его от дальнейшего управления, что позволяет истребителю обстреливать одновременно несколько целей.
Истребители F-35 будут состоять на вооружении военной авиации США и стран-союзников до 2050 года и за его пределами.
07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.09.2016 Су-30 начинает и выигрывает
17.12.2014 Тренажеры: один раз – еще не ас
08.12.2016 Истребители пятого поколения: быстрее, выше, незаметнее
09.11.2016 Небо в алмазах
31.10.2016 Истребители F-35 научатся хранить чужие тайны
27.09.2016 5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
23.09.2016 Грозный российский истребитель Су-35 против американских F-35, F-15 и F-16: кто победит? (The National Interest, США)
06.09.2016 F-35. «Одним махом семерых побивахом»