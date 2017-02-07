Боевые F-35A впервые стреляли AIM-120



Самолет с обычными взлетом и посадкой F-35A завершил первый пуск ракеты AIM-120 на полигоне Point Mugu Sea 5-го июня 2013-го года.

Источник: strategypage.com Самолет с обычными взлетом и посадкой F-35A завершил первый пуск ракеты AIM-120 на полигоне Point Mugu Sea 5-го июня 2013-го года.Источник: strategypage.com

31 января строевые истребители F-35A впервые выполнили пуски боевых ракет AIM-120. Ранее "живые пуски" УР велись с предсерийных самолетов.

Самолеты из состава базы ВВС Тиндаль две недели назад успешно применили оружие "воздух-земля". Таким образом, применение оружия обоих классов с борта строевых самолетов этой версии идет ускоренными темпами.

По одной AIM-120 было загружено во внутренние отсеки четырех истребителей, было выпущено три ракеты. По успешным результатам этих пусков не было необходимости запустить четвертую. УР этого типа оснащена активной радиолокационной ГСН с инерциальным блоком и микрокомпьютером, которые делают ракету независимой от самолета-носителя. После того как пилот пускает ракету она захватывает цель своей активной ГСН и освобождает его от дальнейшего управления, что позволяет истребителю обстреливать одновременно несколько целей.

Истребители F-35 будут состоять на вооружении военной авиации США и стран-союзников до 2050 года и за его пределами.