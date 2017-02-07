Получат ли АФАР сингапурские F-16?
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Истребитель F-16D Block 52 ВВС Сингапура
Источник: www.militaryparitet.com
В 2013 году сообщалось, что ВВС Сингапура планируют модернизировать 60 истребителей F-16C/D/D+ с установкой радара с АФАР.
Такой радар позволяет значительно увеличить дальность обнаружения целей и обеспечивать обстрел нескольких из них одновременно. Интеграция радара с АФАР также наделит F-16 возможностью применять высокоточные УАБ, такие как JDAM.
Модернизацию планировалось начать с 2016 года, работы займут пять-шесть лет. Первый F-16 поступил на вооружение ВВС Сингапура 20 февраля 1988 года (оснащен ТРДДФ Pratt & Whitney F100-PW-220).
Сообщалось, что модернизация одного самолета обойдется в 40,5 млн долл США. В 2014 году появились вести, что Сингапур выдал запрос на закупку 70 радаров с АФАР, однако не было ясного понимания, какую станцию выбрали - Raytheon RACR или Northrop Grumman SABR.
В декабре 2015 года министерство обороны США объявило, что компания Lockheed Мartin выиграла контракт стоимостью 914 млн долл на модернизацию сингапурских истребителей F-16. Сколько планируется обновить истребителей на эту сумму, и есть ли в спецификациях радары с АФАР - неизвестно. Военное ведомство Сингапура ограничилось сообщением, что ВВС страны имеют в своем составе 20 одноместных F-16C и 40 двухместных F-16D Block 52/52+.
07.02.2017
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