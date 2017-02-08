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F-16 Бахрейну. Не время играть в права человека

08.02.2017 Военный паритет 369 3
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F-16C Block 52
Истребитель Lockheed Martin F-16C Block 52 (бортовой номер 1622, серийный MA-14) ВВС Ирака, 15.08.2016, Таксон, США
Источник: Marco Papa / Airliners.net

ВВС Бахрейна должны получить 19 новых истребителей F-16 на сумму 2,8 млрд долл США, пишет арабский источник 3 февраля.

Бахрейн был первой страной Персидского залива, которая приобрела эти самолеты (в настоящее время имеет парк из 22 машин). Однако администрация прежнего президента США Барака Обамы всячески задерживала подписание контракта, указывая на нарушения прав человека в этой стране. В то же время Обама одобрил продажу 72 истребителей F-15 Strike Eagle Катару и 32 F/A-18E/F Super Hornet Кувейту (оба на сумму 32 млрд долл), а также выделил Израилю военную помощь в размере 38 млрд долл в течение 10 лет без всяких политических требований.

Бахрейнский заказ мог бы продлить работу производственной линии этих истребителей в США. В настоящее время ВВС и авиация Нацгвардии США имеют на вооружении 1200 F-16, в 26 странах мира имеется около 1700 истребителей этого типа. Ранее планировалось, что в 2025 году самолеты этого типа будут выведены из состава военной авиации США, однако задержки с реализацией программы F-35 делают эти планы несбыточными.

Таким образом, есть необходимость поддержания производственной инфраструктуры и логистической поддержки F-16. Кроме того, от закрытия программы F-16 могут пострадать более 75 крупных американских поставщиков компонентов, среди которых GE Aviation, Raytheon, Harris, Northrop Grumman, UTC Aerospace и Honeywell International.

"США должны продать эти истребители Бахрейну без всяких условий, тем самым мы дадим сигнал нашим союзникам в Персидском заливе, что заботимся об их безопасности перед растущей угрозой со стороны Ирана", пишет американский эксперт Джеймс Д. Дюрсо (James D. Durso).

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Израиль
Иран
Катар
Кувейт
США
Продукция
F-15
F-16
F-18
F-35
Super Hornet
Компании
Northrop Grumman
Raytheon
Росгвардия
Персоны
Барак Обама

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Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Сергей-82
8377
№1
08.02.2017 05:46
Цитата, q
В то же время Обама одобрил продажу 72 истребителей F-15 Strike Eagle Катару и 32 F/A-18E/F Super Hornet Кувейту (оба на сумму 32 млрд долл)
Если точнее то 36 Катару +опцион на еще 36  и 28 ед для Квеита с опцином на 12 ед.К сожалению у нас пока не видать контрактов на МФИ ,а у США хорошо идут.
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RU
просто экспл
3165
№2
08.02.2017 08:05
Цитата, q
В то же время Обама одобрил продажу 72 истребителей F-15 Strike Eagle Катару и 32 F/A-18E/F Super Hornet Кувейту (оба на сумму 32 млрд долл),
япона рама , по лярду за самолет . блин Б2 столько стоит .
вот это умеют пилить . и оправдания никакого нету , ибо никакое доп оружие . обслуживание и инфраструктура не будут столько стоить .
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RU
Сергей-82
8377
№3
08.02.2017 11:04
Цитата, просто экспл сообщ. №2
по лярду за самоле
Ну в обще то по 300 мил.д  http://izvestia.ru/news/645883 32/112 ед
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