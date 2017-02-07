"Гатак" и АМСА - будущее индийской авиации



Изображения перспективного индийского стелс-истребителя АМСА (Advanced Medium Combat Aircraft). Источник: tarmak007.blogspot.in о Изображения перспективного индийского стелс-истребителя АМСА (Advanced Medium Combat Aircraft). Источник: tarmak007.blogspot.in о

Министерство финансов Индии одобрило выделение первых средств на реализацию двух очень важных для обороны Индии программ - ударного беспилотника Ghatak и среднего истребителя АМСА, в которых будут широко использованы технологии стелс, пишет индийский источник 5 февраля.

Ожидается, что полномасштабная разработка начнется в этом году, в этом случае первые полеты прототипов обоих летательных аппаратов нужно ожидать в 2025 году.

АМСА является многоцелевым двухдвигательным боевым самолетом, должен быть малозаметным, сверхманевренным, вооружение должно размещаться во внутренних отсеках. Предполагается, что самолет будет оснащен ТРДДФ GTRE k9 + или K 10 национальной разработки с тягой до 110-125 кН каждый. Максимальная взлетная масса 29 т, 2 т оружия во внутренних отсеках и 4 т топлива во внутренних баках, максимальная скорость 2,5 М (2665 км/ч), у земли 1,2М, крейсерский сверхзвук 1,6М, дальность полета 2800 км, скороподъемность 13716 м за 1 мин.

Компания HAL придерживается более оптимистичных прогнозов по АМСА - первый полет "полностью завершенного самолета" можно ожидать в 2021 году, мелкосерийное производство в 2024 году, первая боеготовая эскадрилья в 2025 году. С одним лишь уточнением - если все будет идти без набивших оскомину задержек, которые стали бичом индийских разработок, пишет источник.