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Холдинг "Швабе" поставил лазерные дальномеры в Китай

08.02.2017 Интерфакс-АВН 464 2
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Швабе
Швабе
Источник: http://shvabe.com/

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Партия лазерных дальномеров ЛДМ-2ВК, разработки и производства холдинга "Швабе", поставлена в Китай, сообщает пресс-служба холдинга.

"Данная продукция будет применяться при проведении учебно-тренировочных стрельб для измерения дальности до объекта", - говорится в сообщении, поступившем в " Интерфакс-АВН" во вторник.

По информации пресс-службы, следующая поставка изделия в КНР запланирована на III-IV кварталы 2017 года.

Отмечается, что лазерный дальномер ЛДМ-2BК, определяющий координаты цели в спутниковых системах навигации ГЛОНАСС и GPS, имеет недоступные для ряда подобных устройств функции и входит в список "100 лучших товаров России".

"Спрос на продукцию "Швабе" в Китае объясняется выгодным соотношением ее цены, качества и функциональности при минимальных массогабаритных характеристиках. В настоящее время наши китайские партнеры тестируют дальномер в различных климатических зонах КНР. По результатам испытаний в соответствии с пожеланиями заказчика конструкция прибора может быть адаптирована", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина.

Кроме измерения дальности, ЛДМ-2BК вычисляет угол места расположения объекта, температуру и давление окружающей среды. Прибор позволяет автоматически рассчитывать поправки для стрельбы из различных типов стрелкового оружия, учитывая начальную скорость и массу пули, калибр, шаг и направление нарезки в стволе, баллистический коэффициент и высоту прицела.

"Швабе" работает с китайскими партнерами более 15 лет, экспортируя в КНР прицелы и ночные монокуляры собственной разработки", - отмечается в сообщении.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
GPS
ГЛОНАСС

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
beka1
925
№1
08.02.2017 01:23
Конструкция прибора скорее всего будет адаптирована в части измерения координат в том числе с использованием системы Бейдоу
+1
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RU
просто экспл
3165
№2
08.02.2017 01:33
в общем скоро надо будет ждать новые китайские дальномеры с двумя симками и открывалкой для пива .
-1
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