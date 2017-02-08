Холдинг "Швабе" поставил лазерные дальномеры в Китай



Швабе

Источник: http://shvabe.com/ ШвабеИсточник: http://shvabe.com/

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Партия лазерных дальномеров ЛДМ-2ВК, разработки и производства холдинга "Швабе", поставлена в Китай, сообщает пресс-служба холдинга.

"Данная продукция будет применяться при проведении учебно-тренировочных стрельб для измерения дальности до объекта", - говорится в сообщении, поступившем в " Интерфакс-АВН" во вторник.

По информации пресс-службы, следующая поставка изделия в КНР запланирована на III-IV кварталы 2017 года.

Отмечается, что лазерный дальномер ЛДМ-2BК, определяющий координаты цели в спутниковых системах навигации ГЛОНАСС и GPS, имеет недоступные для ряда подобных устройств функции и входит в список "100 лучших товаров России".

"Спрос на продукцию "Швабе" в Китае объясняется выгодным соотношением ее цены, качества и функциональности при минимальных массогабаритных характеристиках. В настоящее время наши китайские партнеры тестируют дальномер в различных климатических зонах КНР. По результатам испытаний в соответствии с пожеланиями заказчика конструкция прибора может быть адаптирована", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина.

Кроме измерения дальности, ЛДМ-2BК вычисляет угол места расположения объекта, температуру и давление окружающей среды. Прибор позволяет автоматически рассчитывать поправки для стрельбы из различных типов стрелкового оружия, учитывая начальную скорость и массу пули, калибр, шаг и направление нарезки в стволе, баллистический коэффициент и высоту прицела.

"Швабе" работает с китайскими партнерами более 15 лет, экспортируя в КНР прицелы и ночные монокуляры собственной разработки", - отмечается в сообщении.