"Ростех" приступил к управлению УВЗ, выстраивает модель бронетанкового холдинга - Мантуров
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Денис Мантуров
Источник: expert.ru
Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Ростех начал управлять Уралвагонзаводом (УВЗ), сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Сейчас начинается процесс передачи акций, с учетом особого статуса госкорпорации в рамках законодательства с момента выхода распоряжения правительства о передаче акций госкорпорация уже управляет данным активом", - сказал Д.Мантуров журналистам во вторник.
По его словам, в настоящее время "Ростех" ведет работу по выстраиванию модели, в рамках которой может быть создан единый бронетанковый холдинг.
Министр не стал отвечать на вопрос журналистов о том, произойдет ли смена топ-менеджеров Уралвагонзавода.
Накануне сообщалось, что премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче акций Уралвагонзавода госкорпорации "Ростех".
07.02.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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