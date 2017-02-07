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"Ростех" приступил к управлению УВЗ, выстраивает модель бронетанкового холдинга - Мантуров

08.02.2017 Интерфакс-АВН 357 0
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Денис Мантуров
Денис Мантуров
Источник: expert.ru

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Ростех начал управлять Уралвагонзаводом (УВЗ), сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сейчас начинается процесс передачи акций, с учетом особого статуса госкорпорации в рамках законодательства с момента выхода распоряжения правительства о передаче акций госкорпорация уже управляет данным активом", - сказал Д.Мантуров журналистам во вторник.

По его словам, в настоящее время "Ростех" ведет работу по выстраиванию модели, в рамках которой может быть создан единый бронетанковый холдинг.

Министр не стал отвечать на вопрос журналистов о том, произойдет ли смена топ-менеджеров Уралвагонзавода.

Накануне сообщалось, что премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче акций Уралвагонзавода госкорпорации "Ростех".

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Мантуров Денис
Медведев Дмитрий

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