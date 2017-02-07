Politico: администрация Трампа готова согласиться на вступление Черногории в НАТО
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Источник: AP Photo, Virginia Mayo
В издании назвали соответствующее решение "крупной проверкой для политики" администрации Трампа в отношении России
ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Администрация Дональда Трампа готова дать согласие на принятие в НАТО Черногории, несмотря на возражения России. Об этом сообщили в понедельник газета Politico и другие американские СМИ, ссылаясь на собственные источники в администрации.
Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн "будет рекомендовать" Трампу "поддержать разрешение маленькой балканской стране Черногории вступить в НАТО", - указала Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника вашингтонской администрации.
"Практически на всех уровнях ниже Флинна (есть) рекомендация - "давайте двигаться вперед" по данному вопросу, подтвердил другой чиновник сетевому изданию Washington Examiner.
По мнению Politico, "данный шаг станет крупной проверкой для политики новой администрации в отношении Москвы, которая рассматривает любое дальнейшее расширение западного военного альянса на восток как провокацию". Тем не менее, по словам издания, идея принятия в альянс Черногории пользуется "широкой поддержкой в других странах НАТО и Сенате США".
07.02.2017
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