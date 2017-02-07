"Ростех" утвердил стратегию авиакластера до 2025 года



Легкий многоцелевой гражданский вертолет "Ансат" в VIP версии

Источник: http://rus-helicopters.com Легкий многоцелевой гражданский вертолет "Ансат" в VIP версииИсточник: http://rus-helicopters.com

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" утвердила стратегию авиационного кластера с ориентиром роста выручки на 12% - до более 1,5 триллионов рублей к 2025 году, следует из сообщения "Ростеха".

"Правление "Ростеха" утвердило стратегию развития авиационного кластера корпорации до 2025 года. Ключевым целевым ориентиром стратегии является ежегодный рост выручки холдингов кластера в среднем на 11,9% до 2025 года. В денежном выражении выручка кластера к 2025 году должна превысить 1,5 триллиона рублей", - говорится в сообщении.

Показатель выручки кластера укладывается в целевые значения, обозначенные для сегмента авиации в стратегии развития "Ростеха" до 2025 года. "Согласно стратегии, предприятия кластера должны увеличить долю рынка в авиастроении РФ (сегменты: двигателестроение, вертолетостроение, агрегатостроение и авионика) до 75% и в полтора раза нарастить долю рынка в мировом авиастроении на соответствующих сегментах до 5% к 2025 году", - поясняют в госкорпорации.

"Рост выручки авиационного кластера и планируемая рыночная доля обусловлены "зрелостью" мировых рынков авиации и достаточно высоким входным барьером. Заявленные показатели будут достигнуты за счет существенного увеличения доли гражданской продукции, наращивания экспорта и повышения операционной эффективности", - передает пресс-служба слова директора авиационного кластера Анатолия Сердюкова.

По его словам, для повышения операционной эффективности будет повышена загрузка мощностей с 55% до 80% к 2025 году за счет создания биржи мощностей, и это позволит оптимизировать накладные расходы и инвестиции в поддержание и расширение производств.

"Доля гражданской продукции кластера должна вырасти с 10% до диапазона 30-40% на горизонте 2025 года. Перед кластером поставлена задача удержать и нарастить присутствие в мировом вертолетостроении за счет вывода на международный рынок вертолетов Ансат, Ка-226Т, Ка-62, Ми-38 и других, создания новых моделей и модификаций вертолетов и модернизации имеющихся. В мировом самолетостроении кластер будет стремиться к увеличению доли рынка за счет поставок за рубеж комплектующих для лидеров отрасли и увеличения поставок для проектов ОАК", - уточняет "Ростех".