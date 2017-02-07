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СМИ: США создают центр для информационной войны с Россией

08.02.2017 РИА Новости 212 0
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Фото: Вести.Ru

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В США создают новый центр для ведения информационной войны против России. Свою деятельность он будет осуществлять через "малоизвестное межведомственное учреждение в Госдепартаменте США, которое называется Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC)". Об этом сообщает издание Daily Beast.

Инициатива принадлежит сенатору-республиканцу Робу Портману и демократу Крису Мерфи. По данным издания, центр начнет работу "позже в этом году", а на реализацию проекта в течение двух лет выделено 160 миллионов долларов. Другая двухпартийная инициатива сенаторов Джона Маккейна и Бена Кардина, касающаяся санкций против России, предполагает увеличить финансирование еще на 100 миллионов долларов, чтобы поддержать "объективную российскую журналистику".

Планируется, что Центр "будет отслеживать иностранные пропагандистские кампании, анализировать тактику и оказывать им сопротивление, выделяя гранты зарубежным журналистам, гражданским организациям и частным компаниям". Среди них Bellingcat или StopFake.org.

Центр создавался еще во времена администрации экс-президента США Барака Обамы для противодействия пропаганде запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

"Мера Портмана-Мерфи расширила его (Центра глобального взаимодействия) сферу действия, чтобы противостоять пропаганде других государств, включая Россию как главного антагониста", - пишет издание.

Однако новые планы все же вызывают сомнения.

"Большая неопределенность в отношении новой контрпропагандистской инициативы заключается в том, как формировать ее под управлением Трампа и будет ли администрация использовать инструменты пропаганды разумно и в законных целях", - отмечает издание.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Персоны
Барак Обама

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