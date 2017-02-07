Выездное заседание фракции «Единая Россия» в Госдуме завершилось выступлением Председателя партии Дмитрия Медведева



Дмитрий Медведев. Фото пресс-службы президента РФ Дмитрий Медведев. Фото пресс-службы президента РФ

«Абсолютно правильно, что в стратегический документ партии вошла идея о повторной, но качественно иной индустриализации, которую мы называем реиндустриализацией. Чрезвычайно важно, что изначально, еще до наступления кризиса, главными факторами, о которых говорил Президент России, были конкурентоспособность, в том числе и на внешних рынках, и протекционизм для внешней экспансии», - отметил Первый зампред Думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

«В свое время Госдума создала чрезвычайно важный законодательный фундамент для того, чтобы Правительство России смогло обеспечить устойчивость экономики в условиях кризиса и потенциальный рывок, к которому сейчас готова отечественная промышленность. Я имею в виду закон «О промышленной политике», который мы приняли в 2014 году, создание Фонда развития промышленности и реализацию специальных инвестиционных контрактов. Все это говорит о том, что «Единая Россия» работает в длительных циклах: те подходы и инструменты, которые мы закладывали 3-4 назад года, вызывали непонимание у оппонентов по Думской площадке. Сегодня же они доказали свою состоятельность», - подчеркнул Владимир Гутенев.

«Российская промышленность уже демонстрирует небольшой рост промпроизводства. Это свидетельствует о том, что кризис не просто преодолен: мы переформатировали нашу экономику и промышленность. Еще важнее, что именно в кризис мы смогли выйти на прорывные продукты», - заявил парламентарий, приведя в пример авиационный двигатель ПД-14 для нового российского пассажирского самолета МС-21.

«Достижения в ОПК, действительно, впечатляющие. И достигли мы их благодаря высокому уровню господдержки оборонной промышленности. Критика же в Думе со стороны наших оппонентов показывает насколько это была предвзятая позиция, поскольку господдержка «оборонки» позволила выполнить и гособоронзаказ, но - самое главное – внедрить более 200 новых технологий в ОПК», - отметил Гутенев.

«Не только ОПК, но и «гражданка» демонстрирует хорошие результаты. Авиастроение, судостроение, сельхозмашиностроение, фармацевтика – Правительство чрезвычайно эффективно разработало и внедрило инструменты господдержки и в этих отраслях», - напомнил парламентарий.

«Если говорить о подготовке профессиональных кадров для высокотехнологичной промышленности, о чем упоминал Председатель Партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, СоюзМаш России и Лига содействия оборонным предприятиям вносят свой вклад в селекцию школьников, проводя самую большую негосударственную школьную Олимпиаду «Звезда», в которой в 2016 году приняло участие 255 тысяч человек», - уточнил парламентарий.

Говоря о проблемных отраслях, таких, как станкостроение, автопром, металлургия, Владимир Гутенев напомнил, что разработка их стратегий развития успешно осуществляется в рамках работы Экспертных советов при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.