В Рыбинске освоили производство трех типов морских двигателей вместо украинских



Газотурбинный двигатель М90ФР комбинированной дизель-газотурбинной силовой установки М55Р фрегата проекта 22350

Источник: ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн" Газотурбинный двигатель М90ФР комбинированной дизель-газотурбинной силовой установки М55Р фрегата проекта 22350Источник: ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн"

Рыбинское НПО "Сатурн" выпустило установочную партию газотурбинных двигателей, предназначенных для замещения украинских силовых установок, использующихся на кораблях ВМФ России. Информация об этом содержится в интервью руководителей предприятия, опубликованном в корпоративной газете НПО "Сатурн" за январь 2017 года.

"В 2017 году необходимо завершить технологическое перевооружение, предусматривающее приобретение оборудования для организации серийного изготовления морских газотурбинных двигателей. Первые двигатели установочной партии мы уже сделали на существующем оборудовании", — приводит издание слова главного инженера предприятия Михаила Касаткина.

Как следует из интервью директора по экономике НПО "Сатурн" Алексея Соболева, в 2017 году запланировано окончание опытно-конструкторских работ по морским программам с проведением квалификационных и государственных испытаний трех новых модификаций двигателей.

"2016 год ознаменован освоением трех изделий — речь идет о двигателях морской тематики. Благодаря слаженной работе коллективов (...) мы смогли, хотя бы на первом уровне, освоить эти изделия", — рассказал директор по производству НПО "Сатурн" Владимир Стогов.

Согласно опубликованному отчету НПО "Сатурн" за 2015 год, предприятие ведет три основных морских проекта.

Первый — это освоение производства газотурбинного двигателя М90ФР для дизель-газотурбинного агрегата М55Р (используется на новых фрегатах проекта 22350 типа "Адмирал Горшков"). Второй — создание реверсивной модификации газотурбинного двигателя М70ФРУ, предназначенной для постепенной замены силовых установок украинского производства, эксплуатирующихся на кораблях российского флота. Третий проект — разработка газотурбинных агрегатов для десантных кораблей на воздушной подушке.