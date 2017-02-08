Истребители F-35 одержали победу на учениях Red Flag со счетом 15:1
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США в ходе учений ВВС США "Red Flag 17-01" взлетает с авиабазы Неллис (Невада), 02.02.2017
Источник: R. Nial Bradshaw / ВВС США
Истребители пятого поколения F-35 в рамках учений Red Flag в США одержали победу 15:1 в воздушных боях с самолетами F-16 эскадрильи "Агрессор". Об этом сообщается в блоге The Aviationist.
За восемь дней полетов в ходе учений 13 задействованных истребителей F-35A совершили 110 вылетов. Общая степень технической готовности этих самолетов составила 92 процента. Отмечается, что F-35A добились результата, действуя во взаимодействии с истребителями Lockheed Martin F-22A Raptor, обозначавшими истребительное прикрытие F-35A при решении ими ударных задач.
27 января стало известно, что F-35 впервые приняли участие в учениях Red Flag.
Учения серии Red Flag проводятся США вместе с другими странами ежегодно с 1975 года на авиабазах Неллис в Неваде и Эйелсон на Аляске. Они проходят несколько раз в год и длятся в среднем около двух недель.
F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой которого с 2001 года занимается корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты) и C (палубный для морской авиации). Первая эскадрилья F-35B авиации КМП достигла боевой готовности в августе 2015 года, F-35A ВВС США — в августе 2016-го.
07.02.2017
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Дон36
224
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№1
08.02.2017 03:08
Пусть попробуют провести учебный бой против F-15,тогда увидим,чего они стоят
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просто экспл
3165
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№2
08.02.2017 05:26
а зачем ? в БВБ Фу-35 фалькону продули .
это сейчас что бы доказать нужность молнии они устроили типа учения на которых Фу-35 триумфально победит , и поэтому не надо скупиться на такие клевые самолеты.
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AAG
58
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№3
08.02.2017 08:00
В свое время немцы на Аляске на евройфайтерах и без афар провели учения с f22 и не парились. Только сейчас с airbus договариваются о самолете будущего. Да и то не факт, что им нужна будет концепция американских 5-ых. А вообще любопытно провести учения f35 с рафалями и еврофайтерами или грипенами последних модификаций. И не веоится, что в будущем не изобретут эффективные средства слежения за 5 ми. А может и уже есть.
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Vadim Martinov
17
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№4
08.02.2017 11:06
если это правда то это еще одно подтверждение, что парк истребителей должен состоять из тяжелых >23 тонн и легких/средних ~ 18 тонн самолетов. Грамотное их использование дает серьезные преимущества. В одиночку F35 как бы его не хвалили не сможет завалить два и более истребителей 4 поколения.
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Santa
4
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№5
08.02.2017 11:41
Цитата, q
БВБ Фу-35 фалькону продули .Ты лучше про
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mikhalich
4552
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№6
08.02.2017 12:00
Так дьявол то в деталях. Молиня не одна, и говорят что и EW и AWACS на стороне молнии был. Так и Рафаль всех нарубит.
А агрессоры были с голой задницей и верой в светлое будущее. Перемоха оголошена.
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Сергей-82
8377
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№7
08.02.2017 12:10
Цитата, mikhalich сообщ. №6
А агрессоры были с голой задницей и верой в светлое будущее. Перемоха оголошена.А учитывая то что у агрессоров Ф-16 блок 25(это версия в серии с 1984 года) с АПГ-66. Так то да перемога,раздолбали аналог МиГ-29/9-12/9-13 хе-хе.
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mikhalich
4552
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№8
08.02.2017 12:12
Цитата, Сергей-82 сообщ. №7
А учитывая то что у агрессоров Ф-16 блок 25(это версия в серии с 1984 года) с АПГ-66. Так то да перемога,раздолбали аналог МиГ-29/9-12/9-13 хе-хе.
Ну не на индусов на Су-30МКИ прыгать, они могут и по хребту дать, забудут спросить где тут стелс и сенс фужн и где надо отступать.
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1962
1767
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№9
08.02.2017 12:39
В защиту американцев скажу, что это вполне нормально. Рекламировать свою "неимеющиханалогов" технику.
А методы?
"раздолбали аналог МиГ-29/9-12/9-13"
Но раздолбали же!
"Кто скажет что это девочка, пусть плюнет мне в глаза."))
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Сергей-82
8377
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№10
08.02.2017 12:51
Цитата, 1962 сообщ. №9
Рекламировать свою "неимеющиханалогов" технику.Ну так кто спори ведь был в свое время Ф-104 и не однозначный Фантом.
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Олег Бахарев
1693
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№11
08.02.2017 15:14
Отличная антиреклама F-16. Они настолько ацтойны что не могут сражаться даже с летающими утюгами F-35. 8)
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Сергей-82
8377
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№12
08.02.2017 16:09
Общество у меня возник интересный вопрос(ну или сложилась гипотеза)
На фото два крупных проекта начатых в СССР это МИГ-1.42 и Метеорит,в обоих невидимость должна быть решена за счет плазмы,как вы думаете не может ли быть так, что часть наработок по снижению заметности с помощью плазмы(даже если проект с плазмой не удался,хотя здесь???)может быть уже реализована и внедрена ,на наших версиях Су-30СМ/34/35 и МиГ-35 т.к примеру есть заявления что ЭПР Су-34 равна КР .Да даже на ПАК ФА мы ни принесли в жертву стелс ни планер, ни ЛТХ,да есть геометрия планера,но и то она без фанатизма как к примеру Ф-117,Ф-22/35 ,В-2.
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mikhalich
4552
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№13
08.02.2017 16:34
Цитата, Сергей-82 сообщ. №12
В имеющейся информации установка прикрывала исключительно ВЗ. Ну и геометрически похоже на правду.
Для Су-35 фичерили "пакет радикального снижения заметности", от которого вояки отказались.
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Сергей-82
8377
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№14
08.02.2017 16:39
Цитата, mikhalich сообщ. №13
от которого вояки отказались.Тогда возникает вопрос ПОЧЕМУ ОТКАЗАЛИСЬ? И за счет чего тогда заявления о снижение ЭПР Су-34 до КР или заявление о снижение ЭПР на Миг-29К в 4-5 раз(а ведь в 4 раза о снижение ЭПР заявляет Тайфун в сравнение с Торнадо.)
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mikhalich
4552
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№15
08.02.2017 16:54
Цитата, Сергей-82 сообщ. №14
огда возникает вопрос ПОЧЕМУ ОТКАЗАЛИСЬ?
Вангую деньги и сроки.
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