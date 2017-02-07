Трамп открестился от России и Путина



Дональд Трамп

Источник: © AP Photo/Andrew Harnik Дональд ТрампИсточник: © AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ведет дел в России и не знает российского лидера Владимира Путина. Об этом он написал во вторник, 7 февраля, в своем Twitter.

"Я не знаю Путина, не веду сделок в России, а ненавистники сходят с ума, при этом [бывший президент США Барак] Обама может заключать сделки с Ираном — номером один в терроризме, — и нет проблем!" — сообщил Трамп.

4 февраля в интервью ведущему телеканала Fox News Биллу О'Рейли Трамп рассказал об уважении к российскому президенту. Журналист в свою очередь напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина, и назвал российского президента убийцей.

"А что вы думаете, наша страна такая уж невинная?" — ответил американский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание О'Рейли оскорбительным и призвал его принести извинения.