Трамп открестился от России и Путина
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Дональд Трамп
Источник: © AP Photo/Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп заявил, что не ведет дел в России и не знает российского лидера Владимира Путина. Об этом он написал во вторник, 7 февраля, в своем Twitter.
"Я не знаю Путина, не веду сделок в России, а ненавистники сходят с ума, при этом [бывший президент США Барак] Обама может заключать сделки с Ираном — номером один в терроризме, — и нет проблем!" — сообщил Трамп.
4 февраля в интервью ведущему телеканала Fox News Биллу О'Рейли Трамп рассказал об уважении к российскому президенту. Журналист в свою очередь напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина, и назвал российского президента убийцей.
"А что вы думаете, наша страна такая уж невинная?" — ответил американский лидер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание О'Рейли оскорбительным и призвал его принести извинения.
07.02.2017
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