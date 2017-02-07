Россия и Турция проведут консультации на уровне замглав МИД в феврале



10 октября 2016. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) во время встречи в Стамбуле.

Источник: Алексей Дружинин / РИА Новости 10 октября 2016. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) во время встречи в Стамбуле.Источник: Алексей Дружинин / РИА Новости

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия и Турция проведут на следующей неделе в Москве консультации на уровне замминистров в рамках подготовки заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, который возглавляют президенты РФ Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган. Об этом сообщил РИА Новости директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко.

Предыдущее заседание ССВУ прошло в Анкаре в декабре 2014 года, в декабре 2015 года очередное заседание в России было отменено из-за кризиса в отношениях Москвы и Анкары после того, как ВВС Турции сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24.

"Уже на следующей неделе планируются развёрнутые, детальные консультации с очень широкой повесткой на уровне заместителей министров иностранных дел. С нашей стороны их проведёт замглавы МИД РФ Алексей Мешков, а с турецкой стороны - замминистра и бывший посол Турции в Москве Умит Ярдым. Они пройдут в Москве. Я думаю, что разговор будет полезным", - сказал российский дипломат.

Он отметил, что подобные консультации являются "обязательной частью подготовки к заседанию ССВУ". По его словам, стороны обсудят как двусторонние вопросы, так и по многостороннюю проблематику.