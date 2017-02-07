Расчеты комплексов С-400 Балтийского флота отразили авиаудар на учениях
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Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа
Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС
В ходе учений были уничтожены более 30 условных воздушных целей
КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Балтийского флота в ходе учений отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"По плану учения, средства радиолокационной разведки флота отработали обнаружение воздушного нападения условного противника в установленной зоне ответственности и наведение зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" для поражения обнаруженных целей. Прикрытие комплексов С-400 осуществлялось боевыми расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1", - рассказал Мартов.
В ходе учений боевые расчеты уничтожили более 30 условных воздушных целей. После отражения атаки ракетные комплексы совершили марш в новый позиционный район под прикрытием ЗРПК "Панцирь-С1".
07.02.2017
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