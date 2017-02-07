Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Генштаб РФ: сирийская армия прошла большую часть пути до Пальмиры

08.02.2017 ИТАР-ТАСС 296 0
0
Понравилась новость?
 0
Бойцы сирийской армии
Бойцы сирийской армии во время наступления в районе училища тыла на юго-западе Алеппо в Сирии.
Источник: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что освобождено 783 квадратных километра территории

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сирийская армия освободила населенные пункты Тьяс и Эль-Бейда и прошла большую часть пути к Пальмире. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"На пальмирском направлении сирийская армия при поддержке ВКС России существенно расширила зону своего контроля в районе Тьяс. Освобождено 783 квадратных километра территории. В восточном направлении продвижение составило 25 километров. Освобождена Эль-Бейда", - сказал он.

"Взяты под контроль господствующие высоты вдоль дороги. Пройдена большая часть пути до Пальмиры", - добавил генерал.

Кроме того, в районе города Ханассер сирийские войска отбросили формирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) от трассы Дамаск - Алеппо на 16 километров. "Освобождено 12 населенных пунктов и около 250 квадратных километров сирийской территории", - сообщил Рудской.

Пальмира была очищена сирийской армией от террористов 27 марта 2016 года при содействии ВКС РФ. Затем российские саперы принимали участие в разминировании города и находящихся там античных памятников. В декабре минувшего года боевики ИГ заняли Пальмиру вновь, прорвавшись в город с помощью автомобилей со смертниками и взрывчаткой.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 08.02 18:47
  • 5
В Рыбинске освоили производство трех типов морских двигателей вместо украинских
  • 08.02 18:46
  • 5
Программа выпуска SSJ100 вышла на уровень безубыточности
  • 08.02 18:43
  • 3390
Оценка Советского периода в истории России.
  • 08.02 18:37
  • 2
Выездное заседание фракции «Единая Россия» в Госдуме завершилось выступлением Председателя партии Дмитрия Медведева
  • 08.02 18:34
  • 8
Минобороны получит световой меч
  • 08.02 18:15
  • 5
F-35. Количество увеличивается, цена снижается
  • 08.02 18:13
  • 6
Штурмовик Ил-2 — русский "летающий танк": ни один самолет в мире не строили в таких больших количествах. И он помог сокрушить Гитлера (The National Interest, США)
  • 08.02 17:08
  • 4
Билет из заточения
  • 08.02 17:01
  • 3
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
  • 08.02 16:59
  • 226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.02 16:54
  • 15
Истребители F-35 одержали победу на учениях Red Flag со счетом 15:1
  • 08.02 15:56
  • 34
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 08.02 15:32
  • 15876
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 15:26
  • 1
Возобновление боев на Украине устраивает обе стороны (iDNES.cz, Чехия)
  • 08.02 15:25
  • 15
Юрий Борисов: программа ПАК ФА снова сдвигается
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  