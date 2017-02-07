В Калининградской области прошли учения с новейшими системами С-400
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Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений в Калининградской области отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.
"В Калининградской области прошли учения соединения противовоздушной обороны Балтийского флота, в ходе которых боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника с применением современных средств воздушно нападения", - сказал Мартов.
По плану учений, средства радиолокационной разведки флота отработали обнаружение воздушного нападения условного противника и наведение С-400 на поражение. Прикрытие С-400 осуществлялось боевыми расчетами зенитного ракетно-пушечного комплексов "Панцирь-С1".
"В рамках учения боевые расчеты соединения уничтожили более 30 условных воздушных целей. После отражения атаки ракетные комплексы совершили марш в новый позиционный район под прикрытием ЗРПК "Панцирь-С1" для продолжения выполнения поставленной боевой задачи", - уточнили в Балтфлоте.
07.02.2017
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