Рогозин рассказал, почему ОПК переходит на электронные торги



Дмитрий Рогозин

Источник: Михаил Метцель/ТАСС Дмитрий РогозинИсточник: Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Переход от бумажных к электронным формам торгов в оборонно-промышленном комплексе России должен привести к снижению закупочных цен, заявил во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин на торжественном открытии специализированной электронной площадки для закрытых закупок.

По словам Рогозина, это позволит существенно повысить эффективность процесса и исключит риски недобросовестного поведения заказчиков, сговор с целью завышения цен на торгах, повысит прозрачность процедур для контролирующих органов.

"Все это должно привести к снижению закупочных цен приобретаемых предприятиями ОПК товаров и, как следствие, снижению расходов федерального бюджета", - сказал Рогозин.