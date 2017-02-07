Рогозин рассказал, почему ОПК переходит на электронные торги
|
|
Дмитрий Рогозин
Источник: Михаил Метцель/ТАСС
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Переход от бумажных к электронным формам торгов в оборонно-промышленном комплексе России должен привести к снижению закупочных цен, заявил во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин на торжественном открытии специализированной электронной площадки для закрытых закупок.
По словам Рогозина, это позволит существенно повысить эффективность процесса и исключит риски недобросовестного поведения заказчиков, сговор с целью завышения цен на торгах, повысит прозрачность процедур для контролирующих органов.
"Все это должно привести к снижению закупочных цен приобретаемых предприятиями ОПК товаров и, как следствие, снижению расходов федерального бюджета", - сказал Рогозин.
07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.02.2017 Международный военно-морской салон 2017 (программа)
08.02.2017 Чемезов заявил о грядущей смене руководства "Уралвагонзавода"
07.02.2017 Ракета-носитель Союз-СТ-А со спутником SES-15 стартует с Гвианского космического центра в начале апреля - источник
07.02.2017 МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
07.02.2017 Ъ: Минобороны отстранило Спецстрой от управления активами
06.02.2017 Развитие ОПК: Создается федеральный центр развития станкостроения
06.02.2017 Недостаточно для счастья
06.02.2017 К маю в России будет развернуто производство двигателей для кораблей ВМФ