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Корабль "Североморск" примет участие в учениях "Аман-2017"

08.02.2017 РИА Новости 250 0
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БПК "Североморск"
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск"
Источник: Aleksey Lisitsyn

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск" завершил деловой заход в оманский порт Салала и продолжил выполнение задач дальнего похода в Индийском океане; следующим этапом похода станет участие в международных военно-морских учениях "Аман-2017", которые пройдут в акватории Аравийского моря и в порту Карачи, сообщает пресс-служба Северного флота.

"Во время захода в Оман на корабле были пополнены запасы…, а экипажу была предоставлена возможность кратковременного отдыха на берегу… Следующим этапом дальнего похода североморцев станет участие в международных военно-морских учениях "Аман-2017". Оно состоится в середине февраля в акватории Аравийского моря и на базе ВМС Пакистана в порту Карачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях российские моряки будут взаимодействовать с коллегами из Пакистана, Китая, США, Великобритании, Турции и ряда других стран. Целью мероприятия является борьба с пиратством и защита маршрутов международной торговли.

Поход БПК "Североморск" начался 15 октября 2016 года. Он проходит под руководством начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ капитана первого ранга Станислава Варика. На первом этапе похода корабль обеспечивал боевую устойчивость корабельной авианосной группы СФ и выполнял задачи в составе оперативного соединения ВМФ России, действующего в Средиземном море на постоянной основе.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Великобритания
Индия
Китай
Оман
Пакистан
Россия
США
Турция
Проекты
СФ

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