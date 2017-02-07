По приказу Путина в ВКС началась внезапная проверка
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Состояние и перспективы ОПК
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Владимир Путин
Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в российской армии по решению Верховного главнокомандующего, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.
"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", - добавил Шойгу.
Он приказал обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить ущерб государственной собственности, а также не допустить отрицательного воздействия на окружающую среду.
Для выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, в генштабе ВКС сформируют контрольные группы.
Шойгу также поручил своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления организовать работу подчиненных и контролировать выполнение задач в рамках внезапной проверки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что внезапные проверки боеготовности ВКС - это постоянная практика.
"Это продолжающаяся не первый год практика внезапных проверок. И неоднократно сам президент, и министр обороны говорили, что эта практика будет продолжаться, ибо она себя весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности наших Вооруженных сил", - пояснил он.
07.02.2017
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