В Белоруссии весной пройдут первые международные тактические учения ВДВ



Учения ВДВ в Рязанской области

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Учения ВДВ в Рязанской областиИсточник: Евгений Биятов / РИА Новости

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Первые международные тактические учения российских десантников пройдут в марте-апреле этого года на территории Витебской области в Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

В понедельник Минобороны Белоруссии сообщили, что представители военных ведомств России и Белоруссии обсуждают участие российских военнослужащих в учениях гвардейской десантно-штурмовой бригады и воздушно-десантной бригады ВС Белоруссии.

"Проведение тактического учения на территории Витебской области Республики Беларусь с участием подразделений ВДВ России запланировано на март-апрель 2017 года. Участие подразделений ВДВ России в запланированных тактических международных учениях на территории зарубежного государства станут первыми учениями десантников проводимых за пределами РФ", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, во вторник делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с трехдневным визитом прибыла в Витебск. Планируется, что российские военные посетят отдельную воздушно-десантную бригаду сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Кроме этого, военные эксперты двух стран проведут переговоры по вопросу участия подразделений Ивановского соединения ВДВ в тактическом учении в республике.

Визит делегации российских десантников в Белоруссию будет проходить до 10 февраля в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России.