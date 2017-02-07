СМИ: Минобороны разработало федеральные правила использования дронов



Беспилотный летательный аппарат комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» разработки и производства ООО «Ижмаш – Беспилотные системы», в составе 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России

Источник: МО РФ Беспилотный летательный аппарат комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» разработки и производства ООО «Ижмаш – Беспилотные системы», в составе 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны РоссииИсточник: МО РФ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство обороны России разработало для всех федеральных ведомств правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, регламентирующие практически все аспекты применения беспилотников, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

По данным издания, проект федеральных авиационных правил производства полетов (ФАППП БПЛА) был разработан Минобороны еще 19 августа прошлого года, но до сих пор о них не было ничего известно. Как сообщает газета, в правилах более 40 страниц основного текста и четыре приложения.

"Как указывается во второй статье документа, он содержит "требования к личному составу расчетов беспилотных летательных аппаратов, руководству полетами, организации, обеспечению и выполнению полетов". Также в ФАППП "прописываются особенности полетов в различных условиях и ситуациях", - отмечает издание.

Как указывают разработчики, "правила будут обязательны для выполнения всеми формированиями беспилотной авиации федеральных органов исполнительной власти", а в случае нарушений положений ФАППП должны быть приняты незамедлительные меры. Кроме того, по данным газеты, министерство внесло в проект федеральных правил несколько новых юридических определений.

"Ранее в Воздушном кодексе Российской Федерации появилось определение "беспилотный летательный аппарат". В ФАППП же указаны понятия "боевой полет" и "боевое применение". Последнее - это "вид летной подготовки, направленный на обучение использованию в полете оборудования и вооружения беспилотного летательного аппарата для поражения наземных (морских), воздушных целей (объектов) или решения других боевых и специальных задач", - пишет издание.

Согласно правилам, право проводить боевые и специальные полеты предоставляется командирам частей, в состав которых входят подразделения беспилотников, при этом в мирное время и во время учений разрешить полет дрона может командир его расчета.

"Поднять в воздух беспилотник без наличия у расчета целого перечня документов нельзя. В лист разрешений, помимо полетного задания, бюллетеня погоды и аэронавигационной информации, попал и инженерно-штурманский расчет полета. Это сложный документ, где учитывается профиль и определение режима полета, расход топлива, расчет полетного времени, веса и боевой нагрузки", - подчеркивает газета.