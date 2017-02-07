Абдулатипов заявил об уничтожении всех террористических групп в Дагестане



Рамазан Абдулатипов

Источник: Азеррос Рамазан АбдулатиповИсточник: Азеррос

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Все диверсионно-террористические группы, действовавшие в Дагестане, ликвидированы, заявил глава республики Рамазан Абдулатипов.

"Одно из наших ключевых достижений - в Дагестане фактически ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группы… Мы стараемся работать так, чтобы не было стыдно перед будущими поколениями дагестанцев, россиян, ибо мы выполняем свой долг перед Родиной, перед своим народом", - говорится на странице Абдулатипова в Instagram.

Глава Дагестана также отметил, что за четыре года решены "острейшие задачи", в частности, обеспечена безопасность, утверждены законность и правопорядок во всех сферах жизни. Абдулатипов добавил, что ситуация в Дагестане стала стабильной, управляемой и прогнозируемой.