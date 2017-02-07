Российские инспекторы посетят военный объект в Польше
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Сергей Рыжков
Источник: stat.mil.ru
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская группа инспекторов во вторник планирует оценить военный объект в Польше в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Польши. Посещение по оценке будет проводиться 7 февраля 2017 года в течение одного дня", - сказал Рыжков.
Отмечается, что в ходе визита российские инспекторы посетят военный объект Польши в месте его обычного расположения. Как добавил Рыжков, кроме этого, в ходе запланированного брифинга будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
Он пояснил, что такие инспекции проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
На саммите НАТО в Варшаве 8 июля прошлого года лидеры альянса утвердили решение о размещении четырех международных батальонов в Польше и в странах Балтии. В конце декабря российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ - в восемь раз.
Венский документ, принятый в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ, нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
В соответствии с документом, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с необычной военной деятельностью и в отношении опасных инцидентов военного характера.
07.02.2017
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