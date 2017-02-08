Финские парни готовятся к зимней войне (VG, Норвегия)



Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 года

Источник: @APulkki / twitter.com Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 годаИсточник: @APulkki / twitter.com

С этими финскими юношами в камуфляже встретятся наземные войска Владимира Путина, если большой медведь на востоке начнет войну с Финляндией.

"У нас очень сильная мотивация. Мой дед сражался во время Зимней войны и во время Войны продолжения (Вторая мировая война - прим. пер.) с русскими, а во время Лапландской войны - с немцами. В моей семье знают кровавую и драматичную финскую историю. Мы - националисты и будем сражаться до последнего, чтобы защитить отчизну. Думаю, что финские ребята, наверняка, отличаются от парней нашего возраста в других европейских странах", - говорит Аннамари Лаукканен (Annamari Laukkanen).

Большое желание защищать

Армия Финляндии состоит из призывных солдат. Ни один здоровый молодой человек в возрасте 19-20 лет не может не выполнить свой солдатский долг перед родиной.

Те, кто без достаточных этических обоснований отказываются служить в армии, могут получить тюремный срок. В финской армии при необходимости могут быть поставлены под ружье 250 тысяч высоко мотивированных солдат. Это больше, чем у всех скандинавских соседей вместе взятых.

"Желание защищать страну у финского народа велико. 70-80% мужчин выполняют свою воинскую обязанность, и я очень горжусь этими молодыми людьми, которые в течение года становятся солдатами высшего класса. С соответствующей хорошей мотивацией", - говорит бригадный генерал Паси Вялимяки (Pasi Välimäki).

Финские солдаты, принимающие участие в учениях и операциях за границей, нравятся офицерам других стран.

"Просто фантастика"

"Мы часто слышали от американцев слова "у вас просто фантастические солдаты". Когда нас так хвалят, мы, видимо, должны верить, что это правда", - говорит, широко улыбаясь, бригадный генерал Вялимяки.

"Финляндия больше не является нейтральной страной. Наша нейтральная политика была не идеологическим выбором, а прагматической политикой, балансированием, чтобы не провоцировать нашего мощного соседа на востоке. Отход от этой политики произошел, когда Финляндия стала членом ЕС в 1995 году, четыре года спустя после распада Советского Союза. Тогда мы бросились в Европу, и в случае войны мы будем под зонтиком ЕС. И технически мы очень близки к полноправному членству в НАТО", - говорит директор Института внешней политики Тейа Тииликайнен (Teija Tiilikainen).

Мы обеспокоены

В условиях суровой карельской зимы они отрабатывают действия, которые должны выполнять при возникновении острых ситуаций. В этих районах и вдоль границы с тогдашним Советским Союзом финские солдаты и солдаты-интернационалисты в 1939-40 годах вели Зимнюю войну с советской военной машиной.

"Понятно, что мы подготовлены и проводим учения так, как будто участвуем в военных действиях", - говорит Якоб Куусимяки (Jacob Kuusimäki) и кладет палец на курок автомата финского производства.

"Европа прожила в мире так много лет, что мысль о войне почти не появлялась. Но после того как русские солдаты вступили на Крымский полуостров, и после непрерывных боев на востоке Украины многое изменилось. Особенно в Финляндии. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что мы озабочены", - говорит Якоб и проскальзывает в "укрытие" за деревом.

Этот парень (20 лет) родился и вырос в Берлине, но его мать - финка.

"Немецкая армия не для меня. Я ощущаю себя финном по культуре и менталитету", - говорит Якоб Куусимяки.

"Иностранцы" с финским паспортом

Он - один из 36 "иностранцев", являющихся военнообязанными. У них всех - финские паспорта, у некоторых - двойное гражданство. В финской армии служат молодые люди из 13 стран. И из Норвегии тоже.

"Дисциплина безупречна. Никогда не бывает какой-нибудь чепухи с новобранцами. Они знают историю, и что им нужно делать. Наши молодые солдаты учатся умело выполнять свои задачи. Высокий боевой дух и военная дисциплина характерны для подавляющего большинства из них.

Когда они спустя три года идут на сборы, то обычно уже через два-три дня достигают того уровня, который у них был, когда они демобилизовались после года службы в армии".

Финская модель

Корреспондент VG: Как Вы это объясняете?

Генерал Паси Вялимяки: Мы можем назвать это финской моделью, основанной на том, что мы полностью зависим от нашей собственной армии. Мы не входим ни в какой оборонный союз и не можем рассчитывать на то, что кто-то придет к нам на помощь. Поэтому мы должны рассчитывать друг на друга - от офицера высокого звания до рядового солдата. Те, кто спустя три года идут на сборы, хорошо знают друг друга. Они работают как одна команда в той же роте и тренируются выполнять те же самые задачи, которые были у них во время первого года службы. Таким образом, у нас чрезвычайно эффективная армия.

Харалд Берг Сэверейд (Harald Berg Svereid)