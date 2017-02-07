Военные новости: борьба с речными флотилиями "Исламского государства"



Один из дополнительных танков M1A1 Abrams из наличия армии США, поставленных Ираку в счет помощи и выгруженных в Басре 06.02.2015

Источник: www.twitter.com Один из дополнительных танков M1A1 Abrams из наличия армии США, поставленных Ираку в счет помощи и выгруженных в Басре 06.02.2015Источник: www.twitter.com

Военные новости, не попавшие на первые полосы

На 30 января, по данным USA Today, было уничтожено до 150 лодок и катеров, с помощью которых боевики ИГ пытались перебраться через реку Тигр в основном из восточной части Мосула в западную. Бегство исламистов и переброска вооружений через реку росли по мере продвижения правительственных сил Ирака вглубь города. После того, как все мосты через Тигр стали непригодны для перемещения боевиков, путь по воде остался единственным для спасения. Безусловно, так или иначе возникает вопрос, кто именно находился в уничтоженных лодках - боевики или бегущие из города мирные жители.

За неделю до этого общее число потопленных лодок в Мосуле составляло 112 единиц, включая три баржи. 90 плавсредств исламистов были уничтожены в течение всего трех дней. За прошедшие выходные в феврале с воздуха было уничтожено еще шесть лодок исламистов.

При этом речь не всегда идет только о покидающих восточную часть города боевиках. По словам иракского полковника Назера Тахира из 75-й бригады, боевики каждую ночь пытаются пересечь реку на лодках в самоубийственных атаках. За неделю около 40 лодок исламистов попытались прорваться к восточному берегу. Порой в каждой лодке находится до десятка боевиков.

По словам другого иракского офицера, в лодках боевики с поясами шахидов находятся под действием наркотиков, так как никто из них в здравом уме не пошел бы на такое, когда каждую ночь на их глазах предыдущих смертников уничтожают пачками. Некоторым все же удается высадиться на берег под прикрытием ночи и снайперского огня ИГ, но до позиций иракской армии никто не добирается. Пулеметчики выкашивают их на подступах.

Есть и другие истории, когда мирные жители из западного Мосула пытаются на лодках перебраться через реку Тигр и попасть на восточные территории, контролируемые правительственными силами. Сколько из них были приняты за боевиков и уничтожены армией Ирака или авиацией Коалиции - навсегда останется загадкой.

Операции на реке Тигр или Евфрат не являются чем-то новым. Понятно, что десятки потопленных лодок в сутки в последнее время говорят о критической ситуации и потере восточной части Мосула боевиками, но активная война на воде не прекращалась с начала подготовки к штурму города.

Еще осенью прошлого года только за сентябрь Коалицией с воздуха было уничтожено 65 лодок ИГ, что впрочем никак не влияло на активность ИГ на реке, так как боевики легко пополняли свои флотилии, конфискуя лодки у местного населения. Летом 2016 года ИГ также пыталось взорвать понтонные мосты наступающей на Мосул иракской армии через реку Тигр при помощи начиненных взрывчаткой барж.

Можно заглянуть еще дальше в историю.

31 июля 2014 года ИГ при штурме селения Дулуйя в 80 км севернее Багдада использовало катера, оснащенные пулеметами. 6 сентября там же на понтонный мост была направлена начиненная взрывчаткой лодка ИГ, которую успели уничтожить иракские силы.

В сентябре 2014 года иракские специальные подразделения захватывают лодки с боевиками ИГ на реке Евфрат.

В ноябре 2014 года на захваченном у правительственных сил военном катере ИГ налаживают транспортировку взрывчатки через Евфрат под Рамади.

В январе 2015 года ИГ успешно атаковало курдский городок Гвер, переправившись на лодках через реку Заб и убив до 30 курдов. В июне 2014 года была похожая атака через Заб.

11 января 2015 года исламисты чуть не взорвали дамбу под Самаррой, используя начиненную взрывчаткой лодку.

25 января 2015 года Коалиция уничтожала с воздуха флотилию из 25 лодок ИГ южнее Рамади.

В апреле 2015 года ИГ выпустило пропагандистский ролик, где были показаны показушные учения их собственного подразделения "морских котиков-джихадистов", которые могли бы проводить атаки с воды. Ролик вызвал смех у морских пехотинцев США.

В мае 2015 года иракские силы уничтожили лодки ИГ, которые стремились прорваться в Тикрит. В апреле лодки ИГ уничтожаются в провинции Анбар. В феврале 2015 года ИГ ведет разведку на реке под Фаллуджей.

Война на реках в Ираке велась и сто лет назад. Пароходы на реке Тигр использовались еще англичанами в 1914-1917 годах и даже участвовали при захвате Багдада в 1917-м году. Английские канонерки поддерживали артиллерийским огнем береговые операции на Евфрате.

В 2003 году патрульные катера американцев работали в дельте Тигра при вторжении в Ирак. США перебросили специальные речные патрульные подразделения в Ирак в 2007 году, памятуя об использовании своих катеров еще во Вьетнаме. До 2007 года операции на реках в Ираке велись морской пехотой США и флотом. С 2007 по 2011 годы речные подразделения США провели более шести тысяч миссий на реках Ирака, к концу 2010 года натренировав и экипировав иракских коллег. После ухода американцев из страны и до недавнего времени речным операциям ИГ противостояла Речная полиция Ирака.

Сегодня, когда основные события разворачиваются в Мосуле, по лодкам исламистов снова вовсю работает авиация Коалиции. И, скорее всего, о "речных флотилиях ИГ" в Ираке больше не услышат.

Илья Плеханов