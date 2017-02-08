Возобновление боев на Украине устраивает обе стороны (iDNES.cz, Чехия)



Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в районе КПП «Еленовка» в Донецкой области, где произошел обстрел украинскими силовиками.

Источник: Сергей Аверин / РИА Новости Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в районе КПП «Еленовка» в Донецкой области, где произошел обстрел украинскими силовиками.Источник: Сергей Аверин / РИА Новости

На востоке Украины вновь ведутся тяжелые бои. На фронте гибнут солдаты и мирные жители, поступают сообщения об использовании оружия, которое стороны давно должны были отвести от линии соприкосновения. Конфликт, который в последние месяцы лишь тлел, опять возобновляется. По мнению аналитика Владимира Вотапека, в обострении заинтересованы обе стороны, а существенную роль в их мотивировке играет Дональд Трамп.

Международное сообщество призывает остановить противостояние и вернуться к режиму выполнения Минских договоренностей. Вместе с тем общественность задается вопросом о том, кто спровоцировал очередной виток боев и кому на руку эскалация напряженности.

Как всегда, поступающая от двух сторон конфликта информация о том, что привело к возобновлению боев, крайне противоречива. Сепаратисты обвиняют Киев в том, что он атакует повстанческие позиции, а киевское правительство обвиняет в агрессии Москву, точнее - ее марионеточные режимы в Донецке и Луганске.

Однозначной информации о том, кто стоит за возобновлением боевых действий, не предоставила даже мониторинговая миссия ОБСЕ. Печально, что международному сообществу не удалось добиться большего авторитета у сторон конфликта и таким образом создать условия, в которых наблюдатели могли бы передавать достоверную информацию о передвижении войск обеих сторон и о виновниках нарушения перемирия.

Фактом остается то, что заинтересованными в возобновлении боевых действий могут быть обе стороны.

Украина заинтересована в скорейшем прекращении боев, урегулировании ситуации и восстановлении своего суверенитета на всей территории страны. Наслушавшись пророссийских высказываний Трампа, Киев мог забеспокоиться и решиться на отчаянные шаги. В первую очередь Украина боится, что новое и неопытное американское правительство может поверить российским речам и ограничить поддержку украинского суверенитета в обмен на продвижение интересов Белого дома в каком-нибудь другом регионе.

Разумеется, подобный шаг не отразился бы положительно на новом президенте, поэтому стоит ожидать, что возможную сделку стороны захотят заключить тихо, не привлекая внимания международного сообщества. Так что провоцирование боев Киевом можно расценивать как своего рода "профилактику", как попытку помешать предполагаемой закулисной договоренности между Москвой и Вашингтоном. Подобный договор в первую очередь был бы выгоден Москве, а Киеву он стоил бы очень дорого.

За возобновлением боев стоит Кремль?

Неуверенность в будущих шагах новой американской администрации, как ни парадоксально, могла и для Кремля послужить поводом к возобновлению боев на Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков как раз заявил, что недавние столкновения - причина для скорейшего восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном. С этой точки зрения эскалация боевых действий является лишь очередным продолжением хорошо известной стратегии "замороженных конфликтов". По необходимости Кремль усугубляет эти конфликты или, наоборот, ослабляет, таким образом успешно манипулируя мировым сообществом. Возобновление насилия выгодно путинской администрации сразу по трем причинам.

Возвращение тяжелых боев на восток Украины - серьезное напоминание о том, что Кремль не только располагает ядерным оружием, но и имеет достаточный потенциал обычных вооружений, чтобы провоцировать различные кризисы и ухудшать международную обстановку. Так Россия, которая из-за собственной отсталости не может конкурировать с развитыми странами в экономике, удерживает свое место в центре международной политики.

Эскалация боев соответствует и другой цели Кремля - изнурять и ослаблять украинское государство и тем самым замедлять его сближение с Европой. Если бы Украина - во всех отношениях более слабое государство, чем Россия - смогла продолжить интеграцию с Европой и обеспечить своим гражданам более благополучную жизнь, чем та, которую своим гражданам предлагает Путин, это стало бы неопровержимым доказательством того, что нынешняя российская элита ведет страну в неправильном направлении.

Постоянно возобновляемый конфликт для Киева - открытая рана, из-за которой он теряет жизненно важные финансовые средства и кадры. Это кризис, который сказывается на всех областях жизни украинского общества. Наряду с неспособностью Киева подавить вездесущую коррупцию все это на руку президенту Путину.

Наконец, третьей выгодой, которую Кремль извлекает из эскалации напряженности, является возможность преподносить марионеточные режимы в Луганске и Донецке как равноправные с Киевом стороны конфликта. Видя человеческие потери и ухудшение гуманитарной ситуации, европейские страны, представляемые, прежде всего, Германией и Францией, будут искать кратчайшие пути к урегулированию ситуации, даже ценой очередных уступок Москве и ослабления позиций легитимного украинского правительства.

Борьба за тепло

В поисках виновного в нарушении перемирия подсказку нам может дать ситуация на фронте. По доступной информации, сосредоточением боев является город Авдеевка, которую контролируют украинские военные. Артиллерийские обстрелы уничтожили все четыре линии электропередач, которые снабжали город и местное промышленное предприятие АКХЗ.

Если производство на нем будет остановлено, целый город лишится единственного источника тепла, а это в условиях крайне суровой зимы неизбежно приведет к замерзанию отопительной системы в жилых кварталах и спровоцирует массовый отток населения. Трудно себе представить, чтобы Киев отдал приказ своим солдатам стрелять по территории, которую сам же и контролирует.

Также очевидно, что без регулярной и значительной поддержки со стороны Москвы сепаратистские силы не смогли бы на протяжении нескольких лет вести бои таких масштабов, какие ведутся сейчас. Даже если поверить утверждениям российской пропаганды о том, что в начале конфликта повстанцы взяли оружие с украинских военных складов, находившихся на их территории, после нескольких лет войны все боеприпасы были бы давно израсходованы, а оружие было бы непригодно.

Так что ясно: тем, кто помогает сепаратистам в противоборстве с Киевом, кто поддерживает их финансово, оружием и солдатами и, следовательно, несет ответственность за нынешнее возобновление боев, является Кремль.

Владимир Вотапек (Vladimr Votpek)