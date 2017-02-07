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Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практики

08.02.2017 ИТАР-ТАСС 154 0
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Источник: © Александр Щербак/ТАСС

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что эта практика будет продолжаться, так как "весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности" ВС РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Объявленная внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) - это продолжение существующей практики тестирования российских воинских подразделений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это продолжающаяся уже не первый год практика внезапных проверок", - таким образом представитель Кремля ответил на просьбу объяснить, почему во вторник была объявлена проверка боеготовности ВКС. Песков напомнил, что "неоднократно сам президент и министр обороны говорили, что эта практика будет продолжаться, ибо она себя весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности наших Вооруженных сил".

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что приказом главы государства объявлена внезапная проверка боеготовности ВКС. Практика внезапных проверок боевой готовности Вооруженных сил была возобновлена в 2013 году.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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