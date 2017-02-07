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Центр управления системой ГЛОНАСС откроют в Подмосковье в конце 2018 года

08.02.2017 ИТАР-ТАСС 233 0
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ГЛОНАСС
Командный пункт управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова в городе Краснознаменск Московской области.
Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости

Центр будет располагаться на территории головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш в Королеве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Центр управления системой ГЛОНАСС будет достроен и открыт в конце 2018 года на территории головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш в Королеве, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"Завершение строительно-монтажных работ на объекте реконструкции - четвертый квартал 2018 года", - сказали в пресс-службе.

Финансирование завершения строительства здания будет вестись за счет бюджетных средств, выделенных в рамках Федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы", пояснили в ЦНИИмаш, не уточнив при этом сумму затрат на достройку здания.

Строительство корпуса 100-1 (Центр управления системой ГЛОНАСС) на территории ЦНИИМаш началось в июне 2010 года на средства ФЦП. По изначальному проекту, на строительство здания было предусмотрено выделить 1,05 млрд рублей, подрядчиком было выбрано 5-е управление специального строительства при Спецстрое России. К концу года выяснилось, что смета строительства была превышена. Строительные работы остановились в декабре 2011 году, когда завершились сроки реализации Федеральной целевой программы ГЛОНАСС на 2002-2011 годы, здание с тех пор оставалось недостроенным.

В 2013 году Следственный комитет России сообщил, что при реконструкции корпуса ЦНИИМаш федеральному бюджету был нанесен ущерб на 107 млн рублей. До этого в отношении руководства ЦНИИМаша и ФГУП "УСС N5 при Спецстрое России" проводила проверку Федеральная служба безопасности.

О Центре управления ГЛОНАСС

В январе 2017 года ЦНИИмаш провел конкурс на аудит, инвентаризацию и техническую экспертизу строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение корпуса 100-1" (Центр управления ГЛОНАСС). Цель работ - подготовка перечня услуг, материалов и оборудования для завершения реконструкции здания, а также определение стоимости строительных работ. Цена контракта - 1 млн 937 тыс. рублей.

По данным конкурсной документации, здание будет иметь 13 этажей общей площадью 15,8 тыс. квадратных метров. Процент технической готовности здания оценивается в 43,8%.

Как пояснили в ЦНИИмаш, в Центре управления ГЛОНАСС будет работать Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш, который осуществляет контроль и подтверждение характеристик системы ГЛОНАСС, управление ее гражданской инфраструктурой, информационную поддержку потребителей ГЛОНАСС, а также ведет международное сотрудничество.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ЦНИИмаш
Проекты
ГЛОНАСС

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