В Boeing рассказали, что продолжаются переговоры о покупке США мест на "Союзах"
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Рынки и сотрудничество
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Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
Соглашение даст NASA возможность максимально увеличить время, отведенное на научные исследования на борту Международной космической станции
ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Переговоры о возможном приобретения дополнительных мест на российских космических кораблях "Союз" для американских астронавтов еще не закончены. Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель американской компании Boeing, являющейся непосредственным участником этих консультаций, Келли Каплан.
По ее словам, "дискуссии между Boeing и NASA по поводу контракта относительно мест на "Союзах" продолжаются". Каплан ушла от ответа на вопрос о том, как скоро могут быть завершены эти переговоры. NASA - это Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Как заявила в середине января ТАСС сотрудник пресс-службы NASA Табата Томпсон, стоимость дополнительных мест на "Союзах" для американских астронавтов окончательно будет установлена во время переговоров о заключении соответствующих контрактов.
С твердо фиксированной ценой
Как отметила Томпсон, "цены будут окончательно определены во время контрактных переговоров". Ориентировочные цифры Томпсон приводить не стала. Она лишь уточнила, что речь пойдет о заключении соглашения с "твердо фиксированной ценой".
Томпсон подтвердила, что "NASA изучает предложение компании Boeing, которое позволит (американскому космическому) ведомству приобрести право на дополнительные полеты (астронавтов США) на кораблях "Союз" в 2017 и 2018 годах с опционом покупки дополнительных мест в 2019 году". "Соглашение даст NASA возможность максимально увеличить время, отведенное на научные исследования на борту Международной космической станции (МКС), за счет расширения экипажа (ее) американского сегмента с трех до четырех человек", - сказала Томпсон.
Как она пояснила, у NASA появилась возможность купить дополнительные места на "Союзах", поскольку производитель этих кораблей - ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" - погашает ими свою задолженность, связанную с банкротством проекта "Морской старт", перед фирмой Boeing. "NASA не является стороной данной договоренности, но имеет право приобретать места у Boeing", - добавила Томпсон.
Пять мест
В соответствии с обнародованными NASA сведениями, оно рассматривает возможность покупки в общей сложности еще пяти мест на "Союзах": по одному в 2017-18 годах и трех - в 2019 году. Томпсон не стала говорить, когда в NASA ожидается выработка финального решения на этот счет.
Одной из причиной рассмотрения вопроса о приобретении у России дополнительных мест для американских астронавтов явилось отсутствие у NASA полной уверенности в том, что частный сектор в США сможет начать в 2019 году или немногим ранее эксплуатацию кораблей, позволяющих доставлять экипажи на МКС. Сомнения на этот счет появились после нескольких крупных неудач, произошедших в развитии частной космической программы в США, включая взрыв ракеты Falcon 9 компании SpaceX на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в сентябре минувшего года.
Последний контракт с Роскосмосом, размер которого составляет $490 млн, на доставку американских астронавтов на МКС NASA заключило в 2015 году. Соглашение предусматривает предоставление американцам шести мест на "Союзах" для полета на станцию и возвращения на Землю в 2018 году и в начале 2019 года. Таким образом, каждое место на российском корабле обходится американцам в $81,7 млн.
Согласно данным американской печати, стоимость этих услуг неуклонно повышается с тех пор, как в 2012 году США списали флот своих космических кораблей многоразового использования (шаттлов) и договорились с Россией о полетах своих астронавтов на "Союзах". Прежде стоимость одного места составляла, по имеющейся информации, порядка $30 млн.
Соглашения о создании космических кораблей в целях доставки астронавтов на МКС NASA подписало в 2014 году с компаниями Boeing и SpaceX.
07.02.2017
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