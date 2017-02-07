В ВКС РФ началась внезапная проверка



Сергей Шойгу

Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Органы военного управления, соединения и воинские части приступили к приведению в высшую степень боевой готовности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Внезапная проверка Воздушно-космических сил России началась утром по решению президента РФ Владимира Путина, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил", - сказал Шойгу на совещании.

По его словам, с 09:00 мск органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", - добавил Шойгу.

Он также приказал обеспечить строгое соблюдение требований безопасности в ходе проверки, а также сохранность оружия и боеприпасов. Министр поручил исключить нанесение ущерба государственной собственности, а также не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

"В целях выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Генеральному штабу, сформировать контрольные группы и организовать их работу в главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил", - уточнил министр.

Он также поручил своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления организовать работу подчиненных должностных лиц по направлениям ответственности в рамках внезапной проверки.