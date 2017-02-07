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Около 50 экипажей в ВВО борются за право участвовать в окружном этапе "Танкового биатлона"

08.02.2017 ИТАР-ТАСС 143 0
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Танковый биатлон
Соревнования по танковому биатлону
Источник: М. Стулов/Ведомости

На всех местах проведения отборочного этапа оборудованы трассы с препятствиями, маршруты которых являются точной копией трассы "Танкового биатлона" в подмосковном Алабине

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Второй этап конкурса Армейских Международных игр-2017 "Танковый биатлон" начался на общевойсковых полигонах Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев и Сахалинской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

"На общевойсковых полигонах Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев и Сахалинской области стартовал II этап конкурса Армейских Международных игр-2017 - "Танковый биатлон". В соревнованиях принимают участие около 50 экипажей танковых соединений общевойсковых армий Восточного военного округа (ВВО). На всех местах проведения отборочного этапа оборудованы трассы с препятствиями, маршруты которых являются точной копией трассы "Танкового биатлона" в подмосковном Алабине", - сказал он.

По словам Гордеева, механики-водители во время конкурсных заездов преодолевают сложные препятствия, в том числе, змейку, колейный мост, эскарп и косогор. Для выполнения стрельбы из танковых орудий на отборочном этапе выделено всего около тысячи снарядов. Наводчикам предстоит показать мастерство при выполнении сложной фланговой стрельбы и уничтожить мишени из крупнокалиберного пулемета.

Победители получат право выхода в третий, окружной этап, который состоится в марте в Хабаровском крае.

В 2016 году на международном этапе конкурса "Танковый биатлон" в составе сборной России экипажи танков Т-72Б3 от мотострелковых бригад, дислоцированных в ВВО, завоевали первое место.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ

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