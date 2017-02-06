Вся авиация Минобороны с 2017 года обслуживается по полному жизенному циклу
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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Источник: Антон Новодережкин/ТАСС
Ведомство заключило контракты с "Объединенной авиастроительной корпорацией" и с "Вертолетами России"
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вся военная авиация в России с 1 января 2017 года обслуживается по контрактам полного жизненного цикла. Об этом заявил директор департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Сергей Емельянов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"С 1 января 2017 года Минобороны заключило контракты полного жизненного цикла с ОАК ("Объединенной авиастроительной корпорацией") на обслуживание всех самолетов и с "Вертолетами России" на обслуживание всех вертолетов", - сказал он.
06.02.2017
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