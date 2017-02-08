Проект индийского среднего транспортного вертолета IMRH



Изображение перспективного индийского среднего многоцелевого вертолета Indian Multi Role Helicopter (IMRH), разрабатываемого индийским государственным авиастроительным объединением Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

Источник: HAL / cityhilights.news Изображение перспективного индийского среднего многоцелевого вертолета Indian Multi Role Helicopter (IMRH), разрабатываемого индийским государственным авиастроительным объединением Hindustan Aeronautics Limited (HAL)Источник: HAL / cityhilights.news

Как сообщают индийские веб-ресурсы, на открывающемся 14 февраля 2017 года в Бангалоре авиасалоне Aero India 2017 индийское государственное авиастроительное объединение Hindustan Aeronautics Limited (HAL) впервые представит аванпроект начатого им разработкой среднего многоцелевого вертолета Indian Multi Role Helicopter (IMRH).

Согласно предварительной информации, средний вертолет IMRH разрабатывается прежде всего для замены в вооруженных силах Индии вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 и будет выполнен в той же весовой категории. Двухдвигательный вертолет должен иметь класс массы 12-13 тонн и перевозить 3500 кг полезной нагрузки в кабине. Максимальная скорость 275 км/ч, при этом потолок должен составить якобы 22 тысячи футов (6700 метров) и в целом особое внимание должно быть уделено достижению максимальных характеристик в условиях жаркого климата и высокогорья.

Потребности вооруженных сил Индии в вертолетах IMRH оцениваются HAL в 350 единиц, в том числе предполагается создание варианта для корабельного базирования со складным несущим винтом. Однако в целом реализуемость программы IMRH остается под вопросом.